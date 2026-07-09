Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 làm công tác dân vận tại xã Ia Băng

(GLO)- Thực hiện kế hoạch công tác năm của Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), từ ngày 29-6 đến 13-7, Tiểu đoàn 1 đã tổ chức đợt hành quân dã ngoại kết hợp huấn luyện, làm công tác dân vận và bảo đảm an ninh trật tự tại xã Ia Băng.

Trong suốt đợt hành quân, Tiểu đoàn đã tổ chức cho 50 cán bộ, chiến sĩ học tập các dạng kỹ chiến thuật chiến đấu địa hình địa vật, tuần tra kiểm soát, xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự ngay trên địa hình thực tế. Việc tổ chức ăn ở, sinh hoạt dã ngoại được thực hiện nghiêm túc, khoa học, bảo đảm an toàn.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, công tác dân vận luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Với phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương), cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tích cực giúp dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 phối hợp cài đặt định danh điện tử mức 2 cho người dân. Ảnh: H.P

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia dọn dẹp, khơi thông cống rãnh hơn 1 km đường liên thôn; phối hợp dọn vệ sinh tại các điểm trường mầm non, THCS, THPT.

Ngoài ra, đơn vị phối kết hợp với Công an xã Ia Băng tổ chức cài đặt định danh điện tử mức 2 cho người dân trên địa bàn; kết hợp với Đoàn xã tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao nhằm tạo mối đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Đơn vị cũng đã tổ chức sơn sửa nhà, tặng quà cho ông Dơnh (là người có công với cách mạng) ở làng Bia Bre.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 dọn vệ sinh tại điểm trường học ở xã Ia Băng. Ảnh: H.P

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 là minh chứng sinh động cho tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.