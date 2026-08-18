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Sư đoàn 320 khai mạc Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn, chất lượng”

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(GLO)- Ngày 17-8, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) khai mạc Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn, chất lượng” cấp Sư đoàn năm 2026. Hội thi diễn ra từ ngày 17 đến 19-8, với sự tham gia của 14 đầu mối bếp ăn trong toàn Sư đoàn.

Hội thi nhằm đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức quản lý và bảo đảm ăn uống tại các cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng phục vụ, nuôi dưỡng bộ đội.

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Sư đoàn 320 khai mạc Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn, chất lượng”. Ảnh: N.T

Nội dung hội thi tập trung vào các tiêu chí: công tác lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức mô hình hoạt động của bếp; xây dựng nhà ăn, nhà bếp chính quy; bảo đảm an toàn nhà ăn, nhà bếp; chất lượng bảo đảm ăn uống. Trong đó, các đơn vị chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý, bảo quản lương thực, thực phẩm; tổ chức chế biến, chia ăn và bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn của bộ đội.

Ngoài ra, hội thi còn có nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nuôi dưỡng, phục vụ bộ đội. Các đơn vị giới thiệu những sáng kiến, giải pháp có tính thực tiễn, góp phần giảm công sức lao động, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả chế biến, bảo quản thực phẩm và chất lượng phục vụ bộ đội.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động nuôi dưỡng cũng được đánh giá, qua đó khuyến khích cán bộ, nhân viên hậu cần chủ động đổi mới phương pháp làm việc, từng bước nâng cao hiệu quả công tác.

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Hội thi diễn ra từ ngày 17 đến 19-8, với sự tham gia của 14 đầu mối bếp ăn trong toàn Sư đoàn. Ảnh: N.T

Bên cạnh đó, hội thi đánh giá công tác xử lý nước thải, rác thải tại khu vực nhà ăn, nhà bếp, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp.

Thông qua hội thi, Sư đoàn 320 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hậu cần, nhất là bảo đảm ăn uống và chăm sóc sức khỏe bộ đội; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, nhân viên làm công tác nuôi dưỡng. Đây cũng là dịp để lựa chọn, nhân rộng những mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

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