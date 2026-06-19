Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng

(GLO)- Sáng 18-6, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai về công tác chuyển đổi số và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đến nay, 135/135 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 2.599 thành viên. Toàn bộ 135 Đoàn xã, phường được trang bị máy tính xách tay phục vụ công tác chuyển đổi số; 141 Đoàn xã, phường và đơn vị trực thuộc đã thành lập đội hình “Bình dân học vụ số”.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Lực

Các tổ công nghệ số cộng đồng từng bước phát huy vai trò hỗ trợ chuyển đổi số ở cơ sở, nhất là hỗ trợ cán bộ, công chức sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, duy trì hỗ trợ thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, định danh điện tử VNeID và thanh toán trực tuyến.

Tỉnh đoàn cũng tham gia mô hình “Xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tại 30 xã, phường; xây dựng và vận hành các mô hình “Bản đồ số thanh niên làm kinh tế”, “Sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên”...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Lực

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng mô hình “Bình dân học vụ số”, tập trung phổ cập kỹ năng số cơ bản cho đoàn viên, thanh niên và người dân theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Nhiều lớp tập huấn về kỹ năng số được tổ chức với sự phối hợp của VNPT, FPT Polytechnic và các doanh nghiệp công nghệ.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp báo cáo kết quả công tác chuyển đổi số và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Lực

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai. Trong đó, chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng chưa đồng đều; kỹ năng số của một số thành viên cần tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao. Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, sử dụng các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đạt được trong công tác chuyển đổi số thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết, đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng; phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục phù hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình “Bình dân học vụ số” theo hướng thiết thực, thường xuyên, bám sát nhu cầu của người dân; xác định rõ đối tượng, lĩnh vực và nội dung trọng tâm cần triển khai trong công tác chuyển đổi số.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp công nghệ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ sở; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu.