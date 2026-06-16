Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số ở vùng biên

(GLO)- Từ hướng dẫn cài đặt định danh điện tử (VNeID), sử dụng internet an toàn đến triển khai mã QR tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đưa chuyển đổi số đến từng thôn, làng vùng biên.

Những mô hình thiết thực này giúp người dân tiếp cận công nghệ, kỹ năng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Mang công nghệ số đến người dân vùng biên

Từ ngày 10-5 đến nay, tại xã Ia Nan, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan thường xuyên có mặt ở các thôn, làng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng VNeID, tiếp cận internet an toàn và làm quen với các nền tảng dịch vụ số cơ bản. Với nhiều người dân vùng biên, đây vẫn là những khái niệm mới, đòi hỏi sự kiên trì “cầm tay chỉ việc” từ lực lượng BĐBP.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Ảnh: N.T

Hoạt động này nằm trong mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được đơn vị triển khai nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; hỗ trợ địa phương phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội và phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua mã QR. Mã QR được niêm yết tại trụ sở đồn biên phòng, UBND xã, nhà văn hóa thôn, làng và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Chỉ với thao tác quét mã bằng điện thoại thông minh, người dân có thể gửi thông tin phản ánh nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tính bảo mật và an toàn.

Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan - cho biết: “Ngoài tuyên truyền tập trung, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ thời gian xuống cơ sở, kết hợp tuần tra để hướng dẫn người dân. Buổi tối, cán bộ, chiến sĩ vẫn đến từng thôn, làng hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng, sử dụng tiện ích số. Quan trọng nhất là giúp người dân hiểu rằng công nghệ không xa lạ mà đang gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày”.

Tương tự, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (xã Ia Pnôn) cũng triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” qua mã QR tại trụ sở xã, trường học, trạm y tế, khu dân cư. Từ ngày 13-5 đến nay, đơn vị tổ chức 13 buổi tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số với trên 270 lượt người tham gia.

Chuyển đổi số phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới

Việc đưa chuyển đổi số đến với người dân khu vực biên giới không chỉ dừng ở hỗ trợ kỹ năng công nghệ mà còn tạo ra chuyển biến rõ rệt trong tiếp cận dịch vụ công, phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống.

Khi người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại, tiếp cận thông tin chính thống và phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh, khoảng cách giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân được rút ngắn đáng kể.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan hướng dẫn người dân sử dụng “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua mã QR. Ảnh: N.T

Để mô hình phát huy hiệu quả, các đồn biên phòng tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể địa phương nhằm lan tỏa nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng. Quá trình triển khai được lực lượng BĐBP thực hiện theo hướng gần dân, phù hợp điều kiện từng thôn, làng, chú trọng hiệu quả thực chất.

Không chỉ đồng hành cùng người dân, các đồn biên phòng còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh. Điển hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom) đang triển khai đồng bộ cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng tới xây dựng mô hình cửa khẩu văn minh, hiện đại, tiến tới cửa khẩu số trong tương lai gần.

Thiếu tá Lê Viết Văn - Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - cho biết: “Chúng tôi đã niêm yết đầy đủ thủ tục, phí, lệ phí và tích hợp mã QR để người dân, DN dễ dàng tra cứu, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm bảo đảm an ninh, vừa tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập cảnh”.

Hiện hệ thống phần mềm quản lý xuất nhập cảnh của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ Tư lệnh BĐBP, giúp tra cứu nhanh thông tin, phát hiện sớm các trường hợp cần kiểm soát nghiệp vụ và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục. Hệ thống camera giám sát an ninh cũng được lắp đặt đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý địa bàn.

Đặc biệt, hệ thống cổng kiểm soát tự động (Autogate) đang được hoàn thiện để vận hành khi đồng bộ với phía đối tác Campuchia. Khi đi vào hoạt động, thời gian làm thủ tục có thể rút từ khoảng 30 giây xuống còn 7 - 12 giây nhờ công nghệ nhận dạng sinh trắc học, góp phần nâng cao năng lực thông quan và hiện đại hóa hoạt động cửa khẩu.