Giáo viên Gia Lai nâng cao năng lực, thích ứng yêu cầu mới

(GLO)- Trước thềm năm học 2026-2027, cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực cập nhật kiến thức, phương pháp, nâng cao ngoại ngữ và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học.

Cập nhật kiến thức qua tập huấn

Năm học 2026-2027, Gia Lai có 15 cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới. Từ ngày 19 đến 21-8, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán để chuẩn bị triển khai.

Cách tiếp cận mới chú trọng trẻ học được gì, làm được gì, đòi hỏi giáo viên tăng cường quan sát, gợi mở và tạo cơ hội để trẻ chủ động trải nghiệm.

Ở bậc phổ thông, giáo viên được bồi dưỡng sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027. Nội dung tập huấn giúp giáo viên nắm được cấu trúc, nội dung, phương pháp sử dụng sách, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học phù hợp.

Năm nay được phân công chủ nhiệm lớp 4, cô Nguyễn Thị Nhi - giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Cửu An) cho biết: Các đợt tập huấn giúp giáo viên cập nhật kiến thức, phương pháp và những yêu cầu mới.

Tuy nhiên, mỗi giáo viên vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn cách vận dụng phù hợp với học sinh. Tôi chú trọng chuẩn bị cách tổ chức hoạt động để học sinh chủ động hơn trong quá trình học.

Ngày 23-8, Sở GD&ĐT phối hợp với Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức chương trình tập huấn, bồi dưỡng giáo dục STEM 2018 cho 1.970 giáo viên, gồm 630 giáo viên tiểu học, 1.000 giáo viên THCS và 340 giáo viên THPT.

Hoạt động góp phần chuẩn bị đội ngũ cho mục tiêu hướng tới 100% học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh được tiếp cận giáo dục STEM theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giáo viên trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng giáo dục STEM 2018 tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: H.Đ

Theo cô Huỳnh Thị Kim Thoa - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Chư Sê (xã Chư Sê), qua tập huấn, giáo viên hiểu rõ hơn cách xây dựng chủ đề, kết nối kiến thức và tổ chức hoạt động STEM phù hợp với điều kiện thực tế.

“STEM không nhất thiết phải gắn với thiết bị hiện đại; giáo viên có thể lựa chọn vấn đề gần với đời sống, tận dụng vật liệu sẵn có để học sinh tự làm, thử nghiệm và tìm cách giải quyết” - cô Thoa chia sẻ.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, THCS, hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với từng môn học. Qua đó, đội ngũ được bổ sung kiến thức, phương pháp trước năm học mới.

Tự học để thích ứng

Cùng với chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng số ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với nhà giáo. Trong định hướng từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, việc Bộ GD&ĐT phát động Tháng tự học tiếng Anh toàn quốc dành cho giáo viên góp phần thúc đẩy tinh thần tự học, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ của đội ngũ.

Yêu cầu này không chỉ đặt ra với giáo viên Tiếng Anh. Ngoại ngữ còn giúp giáo viên các môn học tiếp cận tài liệu chuyên môn, học liệu quốc tế, phương pháp mới và các công cụ công nghệ phục vụ dạy học.

Theo cô Đặng Thị Phương Ngà - giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông), việc ứng dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), mở thêm cơ hội để học sinh luyện nghe, nói, đọc, viết và chủ động sử dụng ngoại ngữ. Tuy nhiên, công nghệ thay đổi nhanh đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên cập nhật và lựa chọn công cụ phù hợp.

“Giáo viên phải học thường xuyên để theo kịp sự thay đổi của công nghệ. Khi lựa chọn được công cụ phù hợp, chúng tôi có thể tạo thêm cơ hội để học sinh sử dụng tiếng Anh trong những tình huống đa dạng hơn, từng bước mở rộng môi trường sử dụng ngoại ngữ ngoài phạm vi một tiết học” - cô Ngà chia sẻ.

Từ góc độ nhà trường, thầy Trần Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Ân Mỹ (xã Ân Hảo) cho biết: Giáo viên vừa tham gia các đợt tập huấn theo kế hoạch của ngành, vừa chủ động nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, học liệu và phương pháp dạy học. Sau tập huấn, các tổ, nhóm chuyên môn trao đổi, chia sẻ nội dung mới và cùng tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai.

“Tập huấn giúp giáo viên cập nhật kiến thức, phương pháp và những yêu cầu mới. Để vận dụng hiệu quả, giáo viên vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, trao đổi trong tổ chuyên môn và điều chỉnh phù hợp với môn học, đối tượng học sinh” - thầy Tuấn chia sẻ.

Theo ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT, bồi dưỡng đội ngũ phải được thực hiện thường xuyên gắn với thực tế dạy học. Với giáo dục STEM, ngành đặt mục tiêu 100% học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh được tiếp cận theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thông qua các bài dạy, bài thực hành trong chương trình chính khóa.

“Những nội dung được trang bị qua tập huấn phải được vận dụng vào thực tế giảng dạy. Cùng với nâng cao chuyên môn, mỗi giáo viên cần duy trì việc tự học, nâng cao ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng ứng dụng công nghệ.

Đặc biệt, trong định hướng từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nâng cao năng lực tiếng Anh là quá trình lâu dài, có sự tham gia của đội ngũ nhà giáo chứ không chỉ riêng giáo viên Tiếng Anh” - ông Nam nhấn mạnh.