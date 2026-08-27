Số người nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại An Khê tăng lên 248 người

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến chiều 27-8, tổng số bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê là 248 người. Trong đó, 218 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê, có 4 trường hợp chuyển viện.

Tính đến chiều 27-8, có 56 người ổn định sức khỏe và được xuất viện; còn 158 bệnh nhân đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê. Hầu hết các bệnh nhân đều đã ổn định, không có chuyển biến nặng.

Được biết, trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 23-8 đến 17 giờ 30 phút ngày 24-8, nhiều người dân đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê). Sau đó, các trường hợp này lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt.

Hiện ngành chức năng đang khẩn trương kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân ngộ độc theo đúng quy định.

Số người đến khám và điều trị nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại An Khê tăng lên 248 người. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 26-8, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 6773/SYT-NVY về việc tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại phường An Khê. Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND phường An Khê, Trung tâm Y tế An Khê, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc theo quy định. Tiếp tục rà soát, cập nhật số trường hợp liên quan; thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ công tác điều tra, xác minh; tiếp tục truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu có liên quan đến vụ việc.

Theo dõi, tiếp nhận và tổng hợp kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và các tài liệu, thông tin có liên quan; trên cơ sở đó đánh giá, xác định nguyên nhân, tác nhân và thực phẩm liên quan đến vụ việc khi có đủ căn cứ theo quy định.

Sau khi có kết quả điều tra, xác minh, kiểm nghiệm và xét nghiệm, chủ trì tổng hợp, đánh giá toàn diện vụ việc; xác định các tổ chức, cá nhân và hành vi vi phạm có liên quan; phối hợp với UBND phường An Khê và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đề xuất, thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, phối hợp tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; kịp thời cung cấp thông tin chính xác về vụ việc theo thẩm quyền và thường xuyên cập nhật diễn biến vụ việc, kịp thời báo cáo Sở Y tế kết quả điều tra, xác minh, kết quả kiểm nghiệm, xét nghiệm và các nội dung phát sinh để xem xét, chỉ đạo.

Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục bảo đảm nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, trang thiết bị và giường bệnh để tiếp nhận, cấp cứu, theo dõi, điều trị người bệnh; theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe, kịp thời hội chẩn, xử trí và chuyển tuyến các trường hợp cần thiết.

Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ủy ban nhân dân phường An Khê tiếp tục phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc.

Trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh, kết quả kiểm nghiệm, xét nghiệm và các tài liệu có liên quan, khẩn trương xử lý hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền, hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.