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Phường Ayun Pa phổ biến quy định mới cho gần 120 hộ nuôi chim yến

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Ngày 9-7, UBND phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức làm việc với gần 120 hộ nuôi chim yến nhằm phổ biến các quy định mới theo Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định cụ thể các khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, các hộ dân được thông tin về quy định đối với khu vực được phép và không được phép nuôi chim yến; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động; các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng - chống dịch bệnh, trật tự đô thị và việc sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến.

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Đại diện chính quyền, cơ quan chuyên môn đề nghị các hộ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật để hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn phát triển ổn định, bền vững. Ảnh: M.P

Tại buổi làm việc, nhiều hộ dân đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, đề xuất các giải pháp để việc áp dụng quy định mới phù hợp với thực tế.

Đại diện chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã giải đáp các ý kiến và đề nghị các hộ dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật để hoạt động nuôi chim yến phát triển ổn định, bền vững.

Hiện nghề nuôi chim yến mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân tại phường Ayun Pa. Tuy nhiên, việc sử dụng loa dẫn dụ tại một số nhà yến còn gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Vì vậy, việc thực hiện nghiêm các quy định mới không chỉ góp phần quản lý hoạt động nuôi chim yến đúng quy định mà còn bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và quyền lợi của cộng đồng dân cư.

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