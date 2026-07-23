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Bình luận trên các trang Facebook có nội dung chống phá, 4 công dân được Công an nhắc nhở

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THÚY TRINH
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(GLO)- Trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào từ các nền tảng mạng xã hội, người dân cần kiểm tra, xác minh nguồn tin, ưu tiên tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước và các kênh thông tin chính thống.

Từ ngày 20 đến 22-7, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập, làm việc và nhắc nhở 4 công dân trên địa bàn vì có hành vi chia sẻ, bình luận các bài viết trên các tài khoản Facebook có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước.

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Công an xã Ia Krái làm việc với các trường hợp bình luận đồng tình với các tài khoản Facebook có nội dung xấu độc. Ảnh: Duy Quý

Tại buổi làm việc, các trường hợp trên cho biết do chưa nhận thức đầy đủ về bản chất của các tài khoản mạng xã hội này nên đã bình luận theo hướng đồng tình với nội dung được đăng tải. Cán bộ Công an xã đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời phân tích để các công dân nhận thức rõ việc chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các nội dung vi phạm pháp luật có thể góp phần làm lan truyền thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả 4 công dân đã tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, thừa nhận việc thiếu hiểu biết khi tham gia mạng xã hội, đồng thời ký cam kết không tiếp tục chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các tài khoản, trang mạng xã hội có nội dung vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội; không truy cập, theo dõi, chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải nội dung xuyên tạc, chống phá hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện các tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cần cân nhắc kỹ trước khi bình luận hoặc tương tác trên mạng xã hội để tránh vô tình tiếp tay cho việc lan truyền thông tin xấu độc. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

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