CLB Bắn cung Bình Định thống trị tại Giải bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)-Ngày 24-8, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã bế mạc Giải bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2025. CLB Bắn cung Bình Định đoạt hết huy chương vàng (HCV) tại giải này.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 6 HCV, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, với tổng giá trị giải thưởng gần 10 triệu đồng.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các VĐV giành thành tích cao ở nội dung toàn năng nữ.

﻿Ảnh: ĐVCC

Trong đó, cung thủ Nguyễn Văn Sơn giành HCV nội dung toàn năng nam; Nguyễn Thị Kiều Trang đoạt HCV nội dung toàn năng nữ. Cung thủ Hồ Nhật Huy và Eichhorn Maya Nguyễn đoạt HCV ở nội dung cá nhân nam, nữ; Hồ Nhật Huy và Nguyễn Thị Kiều Trang đoạt HCV ở nội dung đồng đội. Các cung thủ này đều là thành viên của CLB Bắn cung Bình Định.

Giải có 30 cung thủ 10-40 tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia. Các cung thủ tranh tài ở 5 nội dung (cá nhân nam, cá nhân nữ, toàn năng nam, toàn năng nữ và đồng đội) ở cự ly 12 m theo luật bắn cung barebow quốc tế và quy định của Cục Thể dục thể thao.