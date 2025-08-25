Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

CLB Bắn cung Bình Định thống trị tại Giải bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 24-8, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã bế mạc Giải bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2025. CLB Bắn cung Bình Định đoạt hết huy chương vàng (HCV) tại giải này.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 6 HCV, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, với tổng giá trị giải thưởng gần 10 triệu đồng.

ban-cung-8100.jpg
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các VĐV giành thành tích cao ở nội dung toàn năng nữ.
﻿Ảnh: ĐVCC

Trong đó, cung thủ Nguyễn Văn Sơn giành HCV nội dung toàn năng nam; Nguyễn Thị Kiều Trang đoạt HCV nội dung toàn năng nữ. Cung thủ Hồ Nhật Huy và Eichhorn Maya Nguyễn đoạt HCV ở nội dung cá nhân nam, nữ; Hồ Nhật Huy và Nguyễn Thị Kiều Trang đoạt HCV ở nội dung đồng đội. Các cung thủ này đều là thành viên của CLB Bắn cung Bình Định.

Giải có 30 cung thủ 10-40 tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia. Các cung thủ tranh tài ở 5 nội dung (cá nhân nam, cá nhân nữ, toàn năng nam, toàn năng nữ và đồng đội) ở cự ly 12 m theo luật bắn cung barebow quốc tế và quy định của Cục Thể dục thể thao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thêm trải nghiệm mới với môn bắn cung

Thêm trải nghiệm mới với môn bắn cung

Chính thức ra mắt ngày 6.5, CLB bắn cung Bình Ðịnh (Binh Dinh Archery Club), tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thể thao, đặc biệt là giới trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34: Đoàn Gia Lai khẳng định sức mạnh!

Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34: Đoàn Gia Lai khẳng định sức mạnh!

Thể thao

(GLO)-Với lực lượng hùng hậu và nền tảng chuyên môn vững vàng, đoàn Gia Lai đã thi đấu xuất sắc, giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34; góp phần khẳng định sức mạnh và ghi dấu ấn võ cổ truyền Gia Lai trên bản đồ võ thuật cổ truyền Việt Nam.   

null