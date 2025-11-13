Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

HUỲNH VỸ
(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 30-11 tại TP Hà Nội. Giải đấu quy tụ nhiều cung thủ xuất sắc đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở các nội dung cá nhân, đôi và đồng đội với các cự ly: 50m (Barebow), 40m (Compound) và 30m (Recurve).

Tham gia giải lần này, Gia Lai có 1 huấn luyện viên (HLV) và 7 vận động viên (VĐV) thuộc CLB Bắn cung Bình Định. Đội đăng ký thi đấu 30m (Recurve), với các nội dung đấu loại cá nhân, toàn năng, đôi phối hợp và đồng đội.

ban-cung-1.jpg
Các VĐV tập luyện, điều chỉnh kỹ thuật trước giải đấu quốc gia. Ảnh: ĐVCC

Sau bão Kalmaegi, sân tập của đội bị hư hại hoàn toàn. Nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, đội tạm thời sử dụng sân bóng chuyền để duy trì tập luyện.

Những ngày này, các cung thủ đang bước vào giai đoạn tập luyện nước rút, tập trung rèn kỹ thuật ngắm bắn, giữ tâm lý ổn định và nâng cao thể lực. Dưới sự hướng dẫn sát sao của HLV, từng động tác giương cung, thả dây đều được chỉnh sửa tỉ mỉ nhằm đạt độ chính xác cao nhất.

ban-cung-3.jpg
Các VĐV tập trung luyện tập với quyết tâm cao. Ảnh: ĐVCC

Từng có thời gian tập luyện và thi đấu cho đội tuyển bắn cung TP Hồ Chí Minh, các HLV Ngô Đào Bảo Khanh, Tiêu Viết Trường An và chủ nhiệm CLB Bắn cung Bình Định Mai Ngọc Nghĩa có cơ hội tiếp cận môi trường chuyên nghiệp và học hỏi kinh nghiệm từ những địa phương có phong trào bắn cung phát triển mạnh.

Trải nghiệm này giúp các HLV tích lũy kiến thức chuyên môn và phương pháp huấn luyện để truyền đạt lại cho các VĐV.

ban-cung-2.jpg
Các VĐV Gia Lai tập trung tập luyện ở cự ly 30 m. Ảnh: ĐVCC

Chia sẻ về Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025, chị Mai Ngọc Nghĩa cho biết đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên mà các thành viên trong đội tham dự, cũng là dịp “chào sân”, giao lưu và cọ xát với các đội mạnh trên toàn quốc.

Chị Mai Ngọc Nghĩa chia sẻ: “Chúng tôi xem đây là cơ hội quý để thử thách bản thân, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đáng chú ý, hai đội TP Hồ Chí Minh và X10 Archery sẽ là những đối thủ đáng gờm với bề dày thành tích và kinh nghiệm thi đấu lâu năm. Dù gặp nhiều khó khăn, tinh thần đoàn kết và lòng đam mê sẽ là động lực giúp các VĐV nỗ lực vượt qua thử thách, hướng tới màn trình diễn tốt nhất tại giải đấu sắp tới”.

