Nữ cầu thủ dân tộc thiểu số nuôi đam mê sân cỏ

(GLO)- Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 tranh Cúp VTV5 diễn ra từ ngày 17 đến 21-3, thu hút 8 đội bóng đại diện cho các địa phương, đơn vị ở khu vực Tây Nguyên, trong đó có 4 đội của tỉnh Gia Lai.

Trong vòng bảng diễn ra tại sân bóng của Binh đoàn 15 (38 Trần Đại Nghĩa, phường Thống Nhất), các nữ cầu thủ người Jrai, Bahnar, Ê Đê, Thái, Tày, Nùng, Xê Đăng, Giẻ Triêng… của các đội đã cùng tạo nên những trận đấu hấp dẫn.

Trong trận đấu mở màn khuôn khổ bảng B, cầu thủ Rmah Bích (SN 2010, người Jrai, xã Ia Tôr) tỏa sáng khi ghi 2 bàn thắng trong trận đấu CLB Jrai (Gia Lai) thắng Đoàn KTQP 732 Sa Loong (Quảng Ngãi) với tỷ số 3-0. Bích có lối chơi xông xáo, khả năng xử lý bóng khéo léo cùng tinh thần thi đấu máu lửa.

Bích hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT Trường Chinh (xã Chư Sê). Từ nhỏ, em đã yêu thích bóng đá khi thường theo dõi các anh trong làng chơi bóng và xem các trận đấu trên YouTube.

“Ban đầu tập luyện bóng đá em sợ bố mẹ không đồng ý nên tự mua bóng rồi trốn chơi cùng bạn bè. Khi biết bố mẹ không ngăn cản mà còn ủng hộ” - Bích chia sẻ.

Cầu thủ Rmah Bích (người dẫn bóng) của CLB Jrai có kỹ thuật tốt và tinh thần thi đấu quyết tâm. Ảnh: R.P

Năm học lớp 6, Bích cùng những người bạn chung niềm đam mê trong trường lập nên một đội bóng nữ thường xuyên tập luyện và giao lưu với các đội bóng nữ khác. Năm 2025, Bích tham gia đội bóng nữ Thiện Võ FC (xã Ia Tôr) là môi trường rèn luyện tốt giúp em tiến bộ hơn trên sân cỏ.

“Em muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vừa qua, CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai có tổ chức tuyển chọn cầu thủ trẻ nhưng không dành cho nữ nên em chưa có cơ hội tham gia” - Bích bày tỏ.

Trong trận ra quân thuộc bảng A, đội xã Đak Đoa (Gia Lai) đã giành chiến thắng 12-1 trước đội bóng Đoàn KTQP 78 Mô Rai (Quảng Ngãi). Giữ vai trò quan trọng trong đội xã Đak Đoa là đội trưởng Thươn (SN 1995), khi thi đấu linh hoạt ở vị trí hậu vệ và tiền vệ, với lối chơi điềm tĩnh, kỹ thuật tốt. Nữ cầu thủ này còn ghi dấu ấn bằng một cú sút xa uy lực làm tung lưới đội bạn.

“Tôi đam mê bóng đá từ nhỏ và thường xuyên tham gia các giải bóng đá phong trào tại địa phương. Năm 2020, tôi gia nhập CLB Bóng đá nữ Link Coffee (xã Đak Đoa) và đã không ngừng nỗ lực để trở thành trụ cột của đội bóng. Ngoài thời gian làm nông, tôi duy trì tập luyện và thi đấu, tham gia nhiều giải bóng đá nữ phong trào trong và ngoài tỉnh” - chị Thươn chia sẻ.

Cầu thủ Y Quỳnh (giữa, Đoàn KTQP 732 Sa Loong) có những pha đi bóng đột phá, khéo léo. Ảnh: R.P

Một gương mặt đáng chú ý khác là Y Quỳnh (SN 2006, người Giẻ Triêng, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi), tiền đạo đội Đoàn KTQP 732 Sa Loong, gây ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn, khả năng chạy chỗ thông minh và những pha lừa bóng khéo léo.

Quỳnh chia sẻ, từ nhỏ em đã thường theo anh trai và các anh trong làng xem và học cách chơi bóng. Khi học cấp 2, Quỳnh là thành viên nổi bật của đội bóng nhà trường.

“Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 là cơ hội để em học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từng bước theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp” - Quỳnh bộc bạch.