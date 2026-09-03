Ông Hứa Hiền Vinh làm HLV trưởng CLB Quy Nhơn United

(GLO)- CLB Quy Nhơn United vừa chính thức công bố ông Hứa Hiền Vinh sẽ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội bóng ở mùa giải 2026-2027.

HLV Hứa Hiền Vinh sinh năm 1973 tại TP.HCM, là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và huấn luyện viên người Việt Nam. Trong thời gian thi đấu, ông có thể chơi ở nhiều vị trí như hậu vệ cánh phải, trung vệ, tiền vệ phòng ngự và tiền đạo.

HLV Hứa Hiền Vinh (người đội mũ) cùng trợ lý Huỳnh Quốc Anh trên sân Quy Nhơn.

Trước đây, cầu thủ Hứa Hiền Vinh từng khoác áo các CLB Công an TP.HCM, Cảng Sài Gòn, Ngân hàng Đông Á và Huda Huế. Trong đó, ông dành phần lớn sự nghiệp thi đấu cho CLB Công an TP.HCM giai đoạn 1991-1999. Cùng Công an TP.HCM, Hứa Hiền Vinh giành nhiều danh hiệu gồm chức vô địch quốc gia năm 1995, Cúp Quốc gia năm 1998, Dunhill Cup Việt Nam 1997 và Giải Công an các nước ASEAN 1998.

Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông chuyển sang công tác đào tạo trẻ tại PVF. Trong nhiều năm làm việc với các lứa cầu thủ trẻ, ông Vinh được đánh giá cao ở khả năng phát hiện và phát triển tài năng.

Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Phố Hiến, tiền thân của PVF-CAND. Dưới sự dẫn dắt của ông, Phố Hiến lọt vào trận play-off tranh suất lên chơi tại V.League năm 2019 nhưng để thua Thanh Hóa. Trong thời gian làm việc tại Phố Hiến, ông cũng góp phần đào tạo và phát triển nhiều cầu thủ trẻ sau này trở thành những gương mặt đáng chú ý của bóng đá Việt Nam.

Từ năm 2023, ông Vinh tham gia công tác huấn luyện các đội tuyển trẻ Việt Nam sau khi ký hợp đồng dài hạn với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông từng là trợ lý của HLV Hoàng Anh Tuấn tại U23 Việt Nam, góp phần giúp đội tuyển giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Bên cạnh đó, ông còn tham gia ban huấn luyện Olympic Việt Nam tại ASIAD 19 và U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Ngày 14-5-2024, VFF bổ nhiệm ông Hứa Hiền Vinh làm HLV trưởng U19 Việt Nam, dẫn dắt đội tuyển tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2024 và vòng loại U20 châu Á 2025. Đến tháng 5-2026, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Becamex TP.HCM, thay HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro trong giai đoạn cuối mùa giải V.League 2025-2026.

Với kinh nghiệm thi đấu, đào tạo trẻ và dẫn dắt các đội bóng chuyên nghiệp cũng như đội tuyển trẻ quốc gia, HLV Hứa Hiền Vinh được kỳ vọng sẽ giúp Quy Nhơn United có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải 2026-2027.