AFF bất ngờ tăng tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam lên 16,1 tỉ đồng, hơn Thái Lan 5 tỉ

AFF vừa gửi lời chúc mừng, đồng thời công bố khoản tiền thưởng và hỗ trợ dành cho đội tuyển Việt Nam sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026

Tiền thưởng chi tiết được AFF công bố

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa chính thức gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Đây là lần thứ tư bóng đá Việt Nam đăng quang tại giải đấu số 1 khu vực, đồng thời là chức vô địch thứ hai liên tiếp của "Những chiến binh sao vàng".

Đáng chú ý, bên cạnh lời chúc mừng, AFF cũng công bố chi tiết cơ cấu tiền thưởng và khoản hỗ trợ dành cho các đội tuyển tham dự giải. Theo đó, đội tuyển Việt Nam nhận tổng cộng 620.000 USD (hơn 16,1 tỉ đồng). Trong đó, 500.000 USD (hơn 13 tỉ đồng) là tiền thưởng cho nhà vô địch và 120.000 USD (khoảng 3,1 tỉ đồng) là phí hỗ trợ tham dự.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan - bại tướng của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết nhận tổng cộng 420.000 USD (10,9 tỉ đồng), gồm 300.000 USD (7,8 tỉ đồng) tiền thưởng cho ngôi á quân và 120.000 USD (3,1 tỉ đồng) phí hỗ trợ tham dự.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam nhận nhiều hơn Thái Lan khoảng 200.000 USD, tương đương hơn 5,2 tỉ đồng.

Đội tuyển Việt Nam vô địch và nhận về số tiền cao nhất giải

Đội tuyển Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp về nhì khi thua đội tuyển Việt Nam

Theo AFF, việc tăng mạnh tiền thưởng nằm trong kế hoạch đánh dấu kỳ ASEAN Cup lần thứ 16, đồng thời kỷ niệm 30 năm lịch sử giải đấu. Tổng quỹ tiền thưởng đã được AFF tăng gấp đôi lên 1 triệu USD, trong khi tổng số tiền dành cho tiền thưởng và phí hỗ trợ tham dự đạt 2,35 triệu USD, tăng hơn 50% so với kỳ giải năm 2024.

"Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đội tuyển Việt Nam khi bước lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026", Chủ tịch AFF Khiev Sameth chia sẻ.

Ông Khiev Sameth đánh giá chức vô địch của Việt Nam càng có ý nghĩa khi đến đúng dịp giải đấu kỷ niệm 30 năm. Qua 16 kỳ tổ chức, ASEAN Cup đã trở thành sân chơi quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của bóng đá khu vực.

Các đội tuyển khác nhận bao nhiêu?

Ngoài khoản tiền từ AFF, các Liên đoàn thành viên còn được giữ toàn bộ doanh thu bán vé từ những trận đấu trên sân nhà trong suốt giải đấu. Đây được xem là nguồn thu bổ sung đáng kể để các Liên đoàn tái đầu tư cho bóng đá.

AFF cũng công bố mức hỗ trợ dành cho những đội tuyển khác. Đội tuyển Malaysia và Singapore, hai đội dừng bước ở bán kết, nhận tổng cộng 220.000 USD, tương đương khoảng 5,63 tỉ đồng. Các đội còn lại góp mặt ở vòng chung kết nhận 120.000 USD, khoảng 3,07 tỉ đồng, trong khi các đội dự vòng play-off vòng loại nhận 72.800 USD, tương đương khoảng 1,86 tỉ đồng.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

Không chỉ nhận phần thưởng lớn nhất, đội tuyển Việt Nam còn thống trị các danh hiệu cá nhân tại ASEAN Cup 2026. Nguyễn Đình Bắc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời cùng Nguyễn Xuân Son chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Lê Giang Patrik được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải, trong khi Yotsakon Burapha của Thái Lan nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Theo Văn Trình (TNO)