Nhận định bóng đá U.20 Việt Nam - U.20 Palestine: Đấu trí căng thẳng, 'kiệm' bàn thắng

Tổng quan trước trận U.20 Việt Nam vs U.20 Palestine

Thất bại 0-3 trong ngày ra quân không chỉ mang lại bất lợi lớn về mặt điểm số mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý của các cầu thủ trẻ U.20 Việt Nam. Dù vậy, nhìn ở góc độ chuyên môn, trận thua trước U.20 Triều Tiên là bài học đắt giá nhưng cần thiết để ban huấn luyện kịp thời nhận ra những khoảng trống trong hệ thống vận hành. Để tránh bị rơi vào trạng thái hoảng loạn hay bế tắc, điều U.20 Việt Nam cần lúc này là một phương án tiếp cận trận đấu thực dụng hơn.

Trận đấu phát trên TV360

Sau trận thua U.20 Triều Tiên, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh rằng U.20 Việt Nam cần cùng nhau phân tích kỹ những sai lầm ở trận mở màn, đặc biệt là sự thiếu tập trung trong khâu tổ chức phòng ngự. Thất bại đã qua và không thể thay đổi, nhưng điều quan trọng là phản ứng của các cầu thủ. Vị thuyền trưởng người Nhật Bản cho biết U.20 Việt Nam bước vào trận gặp U.20 Palestine với tinh thần hoàn toàn khác, kỷ luật hơn và quyết tâm sửa sai bằng một diện mạo tích cực trên sân.

U.20 Việt Nam ra quân không như kỳ vọng, khi thua 0-3 trước U.20 Triều Tiên

U.20 Palestine chắc chắn không phải là đối thủ "lót đường". Dù để thua Iran 1-2, U.20 Palestine đã trình diễn lối chơi rình rập cực kỳ khó chịu với khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối phương bằng những pha phản công chớp nhoáng. Khả năng tranh chấp tay đôi cùng thể hình vượt trội giúp đội bóng này duy trì được sự chủ động trong các tình huống bóng hai. Điều này đồng nghĩa với việc U.20 Việt Nam sẽ không thể tràn lên tấn công một cách vội vã.

Để giải bài toán Palestine, vị thuyền trưởng người Nhật Bản nhiều khả năng sẽ thực hiện những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật linh hoạt hơn ở khu vực trung tuyến. Khi tiền đạo Nguyễn Lê Phát vắng mặt, trách nhiệm sáng tạo và kết nối lối chơi sẽ được dồn lên vai những tiền vệ có khả năng thoát pressing tốt. Việc kéo giãn hàng thủ đối phương bằng những đường chuyền đổi cánh nhanh, kết hợp với các tình huống đập nhả nách trung lộ sẽ là chìa khóa giúp U.20 Việt Nam mở ra không gian tiếp cận khung thành. Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự của đội bóng sao vàng cần phải duy trì sự tập trung tối đa, hạn chế tối thiểu các quả phạt cố định xung quanh vòng cấm, nơi U.20 Palestine luôn khai thác triệt để ưu thế chiều cao.

Màn so tài trên sân Việt Trì tối 3.9 do đó không phải là trận đấu bùng nổ bàn thắng. Đây sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa 2 HLV. Một chiến thắng tối thiểu nhưng bảo đảm tính an toàn và giữ sạch lưới sẽ là kịch bản hoàn hảo nhất để U.20 Việt Nam hồi sinh hy vọng.

Lịch thi đấu bảng C vòng loại U.20 châu Á 2026

Trận đấu còn lại của bảng C diễn ra cùng ngày là màn chạm trán giữa U.20 Triều Tiên và U.20 Iran. Cuộc đụng độ này diễn ra vào lúc 16 giờ. Hai đội này đều giành 3 điểm ở trận đấu ra quân. Cuộc chạm trán này sẽ mang tính chất quyết định cho việc đội nào sẽ giành vị trí nhất bảng C.

Vòng loại U.20 châu Á 2027 quy tụ 32 đội bóng tranh tài. Về thể thức thi đấu, các đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 8 đội đứng đầu các bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK, bên cạnh U.20 Trung Quốc với tư cách chủ nhà. VCK U.20 châu Á 2027 đồng thời là giải đấu lựa chọn các đại diện của châu Á tham dự VCK U.20 World Cup.

Theo Thu Bồn (TNO)