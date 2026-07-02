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Gia Lai mở đợt cao điểm tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 1-7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm về giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, tập trung đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), 6 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 15-12-2025 đến 14-6-2026), toàn tỉnh xảy ra 323 vụ tai nạn giao thông, làm 241 người chết, 146 người bị thương, giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tai nạn liên quan xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm tỷ lệ cao với 219 vụ, tương đương 67,8% tổng số vụ. Qua phân tích, nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường hoặc đi ngược chiều.

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Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan xe mô tô, gắn máy. Ảnh: N.L

Trước thực trạng này, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã xây dựng bộ tài liệu, video tuyên truyền theo mô hình “chiến dịch đào tạo lại” người tham gia giao thông, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao như người đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, người dân khu vực nông thôn, học sinh, thanh thiếu niên và người trong độ tuổi từ 30 đến 50.

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Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an cơ sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các nhóm có nguy cơ cao. Ảnh: N.L

Từ nay đến hết tháng 7, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với Công an các xã, phường tổ chức tuyên truyền tại khu dân cư, cơ sở sát hạch lái xe và các địa bàn trọng điểm; trình chiếu các clip, phóng sự về tai nạn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Bên cạnh đó, CSGT toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

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