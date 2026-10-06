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Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Dân trí)

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Bộ Tài chính mới đây đã trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

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Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang. Ảnh: Quang Thế/TTO

Đáng chú ý, dự án luật đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này sẽ chịu thuế suất 0,2%, đồng thời không áp dụng hạn mức.

Hiện nay, đất ở được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần, gồm 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần vượt trên 3 lần hạn mức.

Theo Bộ Tài chính, việc xác định đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng sẽ được thực hiện theo các tiêu chí, quy định của pháp luật về đất đai.

Tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6-10, ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - cho biết, tiêu chí và khái niệm xác định các nhóm đất này đang được giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ trong hệ thống pháp luật về đất đai. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan này để xây dựng căn cứ áp dụng chính sách trên thực tế.

Việc phải xác định rõ tiêu chí được xem là vấn đề quan trọng, bởi thực tế có những trường hợp đất chưa được đưa vào sử dụng do nguyên nhân khách quan, chẳng hạn dự án gặp vướng mắc về thủ tục hoặc các điều kiện pháp lý chưa hoàn tất. Nếu không phân định rõ, chính sách thuế có thể tác động cả đến những trường hợp không cố tình bỏ hoang đất.

Ở góc độ chính sách, các chuyên gia cho rằng, đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang có thể góp phần hạn chế tình trạng găm giữ đất chờ tăng giá. Việc tăng chi phí nắm giữ sẽ tạo động lực để chủ đất đưa tài sản vào khai thác, sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển nhượng.

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