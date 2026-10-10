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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

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Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4, nhằm truyền đạt các nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, kết luận, quy định đã được thông qua.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo đó, hội nghị được tổ chức vào ngày 16-10, trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP Hà Nội); kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Các đại biểu dự hội nghị sẽ nghe quán triệt các nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4.

Cụ thể, sẽ có các chuyên đề:

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Đề cương chi tiết Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030 – 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Theo Trường Phong (TPO)

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