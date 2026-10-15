(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 15-10.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và cơ bản thống nhất đối với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung khác theo chương trình.

Về tình hình 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành tập trung đẩy mạnh tăng trưởng, đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm. Ảnh: Đức Thụy

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 9 tháng đầu năm tăng 8,03%, cao hơn mức tăng 7,31% của cùng kỳ năm trước. Công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ tiếp tục có chuyển biến; nông nghiệp duy trì vai trò quan trọng trong ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 2,94 tỷ USD. Du lịch là điểm sáng khi đón 13,51 triệu lượt khách, tăng khoảng 25%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 21.600 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới đảm bảo chỉ tiêu được giao. Ảnh: Đức Thụy

Toàn tỉnh thu hút 224 dự án với tổng vốn đăng ký gần 200 nghìn tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt trên 19.000 tỷ đồng, bằng 70,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 63,71% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm tiếp tục được tập trung chỉ đạo, tạo tiền đề mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Tỉnh đã tổ chức khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới và tiếp tục hoàn thiện các điều kiện phục vụ dạy học, sinh hoạt nội trú.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; bước đầu đưa các công cụ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phục vụ quản lý, điều hành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị các xã, phường tập trung giải pháp, đảm bảo giải ngân vốn cả năm 2026 đạt 100%.. Ảnh: Đức Thụy

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy được quán triệt, cụ thể hóa; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định; việc phân giao chỉ tiêu đến các sở, ngành, xã, phường và đánh giá cán bộ theo sản phẩm, kết quả công việc từng bước được triển khai.

Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều cố gắng, góp phần củng cố đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho năm 2027 và cả nhiệm kỳ.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Tập trung chỉ đạo rà soát kịch bản tăng trưởng, bám sát mục tiêu phấn đấu GRDP cả năm đạt 10,2%; xác định rõ phần còn thiếu hụt, khả năng đóng góp của từng ngành, từng dự án và những nguồn lực có thể huy động trong quý IV/2026.

Mỗi mục tiêu phải có giải pháp khả thi, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm; cập nhật tiến độ theo tháng để kịp thời điều chỉnh cách tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu tháo gỡ “điểm nghẽn” về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm nguồn lực ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, xã hội, chủ động phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương, kỷ luật thực thi và hiệu quả công việc. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả đối ngoại. Chủ động chuẩn bị kế hoạch năm 2027, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Ngay sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các kết luận của hội nghị thành nhiệm vụ công tác; rà soát toàn bộ phần việc còn lại của năm 2026, tập trung xử lý những nhiệm vụ chậm.

Đồng chí yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cấp, ngành phải trực tiếp lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra kết quả trong phạm vi được phân công.

Bí Thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Lơ Pang. Ảnh Đức Thụy

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho đồng chí Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Lơ Pang vì đã có thành tích xuất sắc, đạt giải nhất tại Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.