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Đảng bộ Phường Hội Phú triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

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(GLO)- Sáng 9-10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.C

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường Hội Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ phường kết nạp 25 đảng viên mới, đạt 62,5% kế hoạch năm; tỷ lệ đảng viên sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt 93,75%.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Phường tiếp nhận 13.797 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ giải quyết, trả kết quả đạt 96,6%.

Hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ duy trì ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 372,7 tỷ đồng, bằng 203,3% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý đô thị được chú trọng, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

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Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: M.C

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời, đề nghị Đảng bộ phường Hội Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

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