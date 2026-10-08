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Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ nhất

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Ngày 8-10, Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Trong đó, xem xét Đề án thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và việc thành lập các chi bộ trực thuộc.

Hội nghị cũng thực hiện bước 2, bước 3 quy trình bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, nhiệm kỳ 2031-2036.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với những nội dung trình hội nghị; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của HĐND tỉnh.

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Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế phối hợp.

Việc phân công nhiệm vụ phải gắn cụ thể với người phụ trách, tiến độ và kết quả thực hiện, phát huy tính chủ động, nâng cao trách nhiệm và hạn chế chồng chéo trong quá trình triển khai.

Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo; khẩn trương đưa các quy chế, chương trình công tác vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

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