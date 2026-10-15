Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng và bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; đồng thời, giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai đang bước vào những tháng cuối của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu Trung ương tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo đà cho cả nhiệm kỳ.

Nhìn lại 9 tháng qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước, trong tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những diễn biến bất lợi của giá cả, thị trường và tác động của biến đổi khí hậu.

Song, toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, chủ động triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 9 tháng tăng 8,03%. Thu ngân sách nhà nước đạt 21.600 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; bộ máy sau sắp xếp tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng phát triển của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng 9 tháng chưa đạt tiến độ, kịch bản đề ra, tạo áp lực tăng trưởng rất lớn trong quý IV/2026.

Một số ngành, lĩnh vực có tỷ trọng lớn tăng chưa đạt kỳ vọng. Sản xuất nông - lâm - thủy sản còn tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu bền vững. Sản xuất công nghiệp, nhất là lĩnh vực năng lượng còn một số điểm nghẽn.

Nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh… còn chậm.

Quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều vấn đề cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo, xử lý, nhất là tình trạng cán bộ không dám làm, ngại đổi mới, thiếu quyết liệt, thụ động, chậm trễ trong thực thi công vụ.

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Để hội nghị đạt chất lượng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, đi vào những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, thực hiện hiệu quả trong các tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào 4 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, đánh giá đúng thực chất kết quả 9 tháng đầu năm; chỉ rõ những chỉ tiêu còn thấp, những vấn đề mới phát sinh, những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Thứ hai, tập trung bàn các giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là 10,2% đã đề ra. Từng ngành, từng địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định rõ dư địa tăng trưởng, nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay để có sản phẩm đầu ra, gắn với tiến độ hoàn thành và trách nhiệm thực thi.

Đồng thời, tập trung thảo luận sâu các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn đang cản trở nguồn lực phát triển, nhất là quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, đấu nối, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Nội dung thuộc thẩm quyền tỉnh phải xử lý ngay; nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất, không để ách tắc kéo dài.

Thứ ba, tập trung thảo luận về việc chuyển hóa các nguồn lực đã thu hút thành năng lực sản xuất và kết quả thực tế. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 224 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 200 nghìn tỷ đồng. Vấn đề quan trọng hiện nay là làm sao để các dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động, tạo sản phẩm, việc làm, thu ngân sách và sức lan tỏa cho nền kinh tế.

Thứ tư, tập trung cho ý kiến về giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là về công tác cán bộ và giải pháp triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương.