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Thời sự

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Chiều 13-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh cam kết luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh cam kết luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Đức Thụy

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai có gần 20.300 doanh nghiệp, trong đó khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 80% GRDP; giữ vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

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Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Thụy

Chia sẻ những tâm tư, tình cảm với cộng đồng doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua.

Đặc biệt là những chuyển biến trong tư duy, phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh, tinh thần chủ động đổi mới, thích ứng với thị trường và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, cả chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng tăng tốc, quyết liệt hơn trong hành động.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng những việc làm cụ thể.

Đồng thời, tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, triển khai song song những công việc có thể thực hiện đồng thời trong quá trình chuẩn bị đầu tư theo quy định; nghiên cứu giải pháp giảm chi phí đầu vào và kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, né tránh, thiếu trách nhiệm.

Đối với các dự án được cấp phép trong năm 2026, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công ngay trong năm.

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Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: Đức Thụy

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị cần tập trung nguồn lực đầu tư thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và thời gian đưa các dự án vào hoạt động; đẩy mạnh đổi mới thiết bị, ứng dụng tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo, phát triển sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh.

Thông tin thêm về những định hướng hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đồng thời ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tỉnh cũng định hướng lựa chọn khoảng 15-20 doanh nghiệp tiên phong để nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

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Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai nhận bằng khen của UBND tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động, góp phần kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: Đức Thụy

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 58 ủy viên, đã ra mắt.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khen thưởng 1 tập thể và 23 cá nhân có đóng góp trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026.

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Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khen thưởng 1 tập thể và 23 cá nhân có nhiều đóng góp trong thời gian qua. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, doanh nhân đã chung tay ủng hộ 1,02 tỷ đồng xây dựng 17 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.

Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai trong công tác an sinh xã hội.

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Đại diện Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 căn nhà trị giá 60 triệu đồng. Ảnh: Đức Thụy
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