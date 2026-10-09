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Phường Thống Nhất gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

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(GLO)- Chiều 9-10, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh Nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Bích Hà - Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy; Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn cùng hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Phường Thống Nhất hiện có 576 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 2.074 hộ kinh doanh đang hoạt động. Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt hơn 160,6 tỷ đồng, bằng 138% dự toán UBND tỉnh giao. Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ đạt 10,12%; ngành công nghiệp và xây dựng đạt 10,86%.

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.448 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 151,2 triệu USD, bằng 297% kế hoạch năm.

Nhằm tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, UBND phường triển khai các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển thị trường; đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, có giải pháp thu hút đội ngũ kỹ sư chế tạo và lao động có chuyên môn, tay nghề cao nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đoàn Thị Bích Hà ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị UBND phường và các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tốt; khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh.

Đảng ủy, chính quyền phường khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp theo phương châm “5 cùng” (cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả và cùng nhau tháo gỡ khó khăn), hướng đến xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch.

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12 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Thống Nhất vì có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2026. Ảnh: Phương Thảo

Dịp này, 12 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Thống Nhất vì có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2026.

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