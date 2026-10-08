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Trẻ em phường Thống Nhất đề xuất thêm sân chơi, học bơi và bảo đảm an toàn trên mạng

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
BÁ BÍNH
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(GLO)- Sáng 8-10, HĐND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND phường với trẻ em năm 2026”, với sự tham gia của 60 học sinh đến từ 4 trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, các em đặt 12 câu hỏi, kiến nghị xoay quanh những vấn đề gắn trực tiếp với học tập, vui chơi và an toàn của trẻ em. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị phường cải thiện điều kiện học Giáo dục thể chất, bổ sung sân chơi, không gian đọc sách tại khu dân cư; tổ chức các lớp dạy bơi và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

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Quang cảnh chương trình "Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND phường với trẻ em năm 2026". Ảnh: Bá Bính

Các vấn đề về môi trường học đường và không gian mạng cũng được các em quan tâm. Học sinh đề nghị có giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng; đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện những nguy cơ trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các em phản ánh một số bất cập về hạ tầng và giao thông quanh trường học. Cụ thể, tuyến đường Lê Văn Hưu dẫn vào phân hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đã xuống cấp; tình trạng lấn chiếm vỉa hè trước cổng trường và ùn tắc vào giờ tan học tại Trường THCS Tôn Đức Thắng gây mất an toàn cho học sinh. Các em đề nghị bố trí khu vực chờ an toàn trước cổng trường.

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Các em học sinh đặt các câu hỏi, kiến nghị cho UBND phường giải đáp. Ảnh: Bá Bính

Trao đổi tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan chuyên môn của phường đã giải đáp từng nhóm vấn đề. Phường dự kiến phối hợp với các trường cải thiện điều kiện học Giáo dục thể chất, bổ sung thiết bị vui chơi, thể dục ngoài trời tại khu dân cư; tổ chức dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Đối với an toàn học đường và không gian mạng, Công an phường tiếp tục phối hợp với các trường triển khai các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng; hướng dẫn học sinh bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện các nguy cơ khi sử dụng mạng xã hội.

Về giao thông, tuyến đường Lê Văn Hưu đã được đưa vào danh mục ưu tiên sửa chữa, trước mắt dự kiến duy tu, bảo dưỡng trong năm 2026. Phường cũng sẽ tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ không đúng quy định tại khu vực cổng trường.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất đề nghị UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, phân loại từng kiến nghị của trẻ em để có hướng giải quyết cụ thể, đúng thẩm quyền. Những nội dung thuộc thẩm quyền phường phải chủ động triển khai, không để kiến nghị kéo dài.

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Bà Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất kết luận buổi đối thoại. Ảnh: Bá Bính

Theo bà Nguyệt, các vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em, nhất là an toàn trường học, phòng, chống đuối nước, bạo lực học đường, an toàn giao thông và an toàn trên không gian mạng cần được quan tâm thường xuyên, có giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở.

Dịp này, HĐND phường trao quà cho 60 học sinh tham dự chương trình. Mỗi em nhận một suất quà trị giá 100.000 đồng và bánh, kẹo. Trong đó, 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập được tặng thêm sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng/em.

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Chương trình trao 12 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập. Ảnh: Bá Bính

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 37 triệu đồng, do Ban Tổ chức Giải Thiện nguyện Cúp Mỏ đá làng Bi, Vietcombank và Công ty In Gia Lai hỗ trợ.

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