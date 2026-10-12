2 doanh nhân Gia Lai tham dự gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

(GLO)- Chiều 12-10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Tỉnh Gia Lai có 2 doanh nhân tham dự sự kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu cho khối doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 2 doanh nhân tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt, gồm: bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty CP và ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe báo cáo về tình hình phát triển, những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua và các kiến nghị từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp của đội ngũ doanh nhân; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, làm giàu chính đáng.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp chủ động đổi mới, lấy công nghệ, con người và quản trị làm trọng tâm; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu bằng năng lực thực chất và chữ tín.

Cùng với đó, cần tăng cường liên kết, mở rộng thị trường, phát huy tinh thần hợp tác, bảo đảm quyền lợi người lao động và gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm đối với cộng đồng.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: ĐVCC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng ổn định, minh bạch, công bằng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy tiềm năng, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển đất nước.

Việc bà Đồng Thị Ánh và ông Thái Như Hiệp được mời tham dự buổi gặp mặt là dịp để các doanh nhân Gia Lai giao lưu, tiếp cận những định hướng phát triển kinh tế; đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong tiến trình phát triển và hội nhập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thông qua sự kiện, tinh thần đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định, góp phần khuyến khích đội ngũ doanh nhân phát huy năng lực, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.





