Gia Lai có 3 doanh nhân xuất sắc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026

(GLO)- Tối 11-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Trong 100 doanh nhân xuất sắc được vinh danh, tỉnh Gia Lai có 3 doanh nhân được xướng tên.

Các doanh nhân của tỉnh Gia Lai được nhận giải thưởng cao quý đợt này gồm: ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty CP và ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh.

Doanh nhân Thái Như Hiệp vinh dự nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, doanh nhân Thái Như Hiệp là người đứng đầu Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú), một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước về sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là cà phê.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Vĩnh Hiệp nhiều năm liên tục lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam với thương hiệu L'amant Café, đồng thời tiên phong xây dựng chuỗi cung ứng cà phê hữu cơ đạt tiêu chuẩn USDA (Mỹ) và châu Âu.

Đặc biệt, Vĩnh Hiệp cũng là doanh nghiệp sản xuất cà phê đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 4C về giảm phát thải khí carbon, khẳng định bước đi vững chắc trong định hướng phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tiên phong xây dựng chuỗi cung ứng cà phê hữu cơ đạt tiêu chuẩn USDA (Mỹ) và châu Âu để phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Hà Duy

Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP có 41 năm kinh nghiệm, vận hành mô hình công ty mẹ - công ty con gồm 13 đơn vị, quản lý 12.000 ha rừng đạt chuẩn FSC, dẫn đầu thị phần xuất khẩu lâm sản khu vực miền Trung.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty CP nhận cúp Thánh Gióng 2026. Ảnh: ĐVCC

Cá nhân bà Ánh luôn tâm huyết với công tác xã hội khi dành 30-40% thu nhập cá nhân từ thiện, phụng dưỡng 16 Mẹ Việt Nam anh hùng; được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Cúp Thánh Gióng, Bông Hồng Vàng và Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu.

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) khẳng định vị thế bền vững dựa trên nền tảng khoa học, nâng tầm giá trị dược liệu Việt và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh nhận cúp Thánh Gióng 2026. Ảnh: ĐVCC

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” là giải thưởng cao quý do VCCI định kỳ xét chọn và trao tặng nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, tiên phong đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới.

Việc 3 doanh nhân của Gia Lai vinh dự nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng thời là niềm tự hào của cộng đồng doanh nghiệp địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập và nâng tầm vị thế sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.