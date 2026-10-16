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Quân đoàn 34 triển khai công tác đầu tư xây dựng quý IV - 2026

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ANH HUY ANH HUY
DUY TUYÊN
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(GLO)- Chiều 15-10, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026. Đại tá Hà Viết Liễn - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị. 

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Đại tá Hà Viết Liễn - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị. Ảnh: Duy Tuyên

Năm 2026, công tác ĐTXD được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, bảo đảm các dự án được triển khai theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình quốc phòng.

Trong năm, Quân đoàn triển khai 11 dự án, công trình quốc phòng, gồm 2 dự án chuyển tiếp và 9 dự án mới. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch.

Các đơn vị tư vấn triển khai khảo sát, lập dự án, thiết kế và dự toán theo chủ trương được phê duyệt; chất lượng hồ sơ khảo sát, quy hoạch, thiết kế cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Các đơn vị thi công cơ bản triển khai các gói thầu bám sát hồ sơ thiết kế và hợp đồng đã ký kết, tuân thủ quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần bảo đảm chất lượng công trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, trong quý IV/2026, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác ĐTXD; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Công tác kiểm tra, giám sát cần được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Tuyên

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Hà Viết Liễn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung khắc phục triệt để những hạn chế đã được chỉ ra; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý ĐTXD, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Đại tá Hà Viết Liễn nhấn mạnh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ ĐTXD là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực tổ chức thực hiện và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình quốc phòng trong tình hình mới.

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