Gia Lai: Công nhận kết quả đấu giá dự án Khu dân cư đường Lương Thạnh

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 2459/QĐ-UBND công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu dân cư đường Lương Thạnh (phường Pleiku).

Theo quyết định, đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Pleiku Land (địa chỉ tại số 29 Trần Phú, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Dự án được quy hoạch gồm đất ở biệt thự, nhà phố kết hợp thương mại - dịch vụ, đất thương mại - dịch vụ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và giao thông. Ảnh: Quang Tấn

Khu đất thực hiện dự án có diện tích 16.533,71 m², nằm tại phường Pleiku, với các mặt tiếp giáp đường Lương Thạnh, đường Phù Đổng và các tuyến hẻm lân cận. Dự án được quy hoạch gồm: đất ở biệt thự, nhà phố kết hợp thương mại - dịch vụ, đất thương mại - dịch vụ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và giao thông.

Theo quy hoạch, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; xây dựng 57 căn nhà ở, gồm: 19 căn biệt thự và 38 căn nhà liền kề kết hợp thương mại - dịch vụ. Ngoài ra, dự án còn đầu tư 1 công trình thương mại - dịch vụ cao 3 tầng trên diện tích 221,88 m².

Giá khởi điểm đấu giá là hơn 55,69 tỷ đồng. Kết quả, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Pleiku Land trúng đấu giá với số tiền hơn 57,92 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 2,23 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Thuế tỉnh thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Theo Quyết định, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và phải hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án đúng quy hoạch, chủ trương đầu tư đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.