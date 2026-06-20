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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra một số dự án trọng điểm ở khu vực Tây Gia Lai

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Sáng 20-6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra một số dự án trọng điểm ở khu vực Tây Gia Lai. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra các dự án: Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới - điểm trường Ia Mơ; dự án thành phần 3 (đoạn qua phường Hội Phú) cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh; cải tạo nút giao thông Phù Đổng.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới - điểm trường Ia Mơ. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, điểm trường Ia Mơ đang triển khai thi công đồng loạt 13/13 hạng mục chính, trong đó có 10 hạng mục đã hoàn thành đổ bê tông sàn mái, lợp mái; khối lượng ước đạt 61%. Trên công trường hiện có 280 nhân công (nhà thầu có 214 người, lực lượng hỗ trợ có 66 người).

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 6 từ phải sang) tặng quà động viên đội ngũ công nhân, kỹ sư đang tham gia thi công tại điểm trường Ia Mơ. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát và sự tham gia nhiệt tình của lực lượng hỗ trợ để đảm bảo tiến độ công trình.

Đồng thời, đề nghị nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích đúng kế hoạch; yêu cầu địa phương thực hiện ngay công tác tuyển sinh; tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em vào học tại trường nội trú.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng quà động viên đội ngũ công nhân, kỹ sư của các đơn vị thi công, giám sát và các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tham gia hỗ trợ thi công tại điểm trường Ia Mơ.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực triển khai thi công của các nhà thầu khi tiến độ đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu của tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho các đơn vị đang triển khai thi công dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các nhà thầu cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn thi công. Chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, bên phải) kiểm tra Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: Hà Duy

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra một số dự án khác do Ban Quản lý các công trình đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: Dự án khu dân cư Nguyễn Văn Linh nằm trên địa bàn 2 phường Hội Phú, Diên Hồng và Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku).

Tại những nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đưa các dự án về đích đúng tiến độ.

Qua đó, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường năng lực kết nối, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho các phường trung tâm khu vực phía Tây tỉnh.

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