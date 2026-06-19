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Phường Pleiku tổ chức chương trình “Cà phê với doanh nghiệp”

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(GLO)- Sáng 19-6, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Cà phê với doanh nghiệp”. Tham dự có lãnh đạo phường cùng đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Trong không khí thân tình, cởi mở, lãnh đạo phường Pleiku, các cơ quan chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh; chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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Quang cảnh chương trình “Cà phê với doanh nghiệp”. Ảnh: Bá Bính

Chương trình “Cà phê với doanh nghiệp” được phường Pleiku triển khai nhằm tạo diễn đàn gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Thông qua các buổi gặp mặt, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để cùng tìm hướng tháo gỡ; qua đó tăng cường sự đồng hành, gắn kết trong quá trình phát triển.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi tháng, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi và hiệu quả.

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