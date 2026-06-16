Hơn 200 đoàn viên, người lao động tham gia lớp tập huấn kỹ năng số

(GLO)- Chiều 16-6, Công đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên, người lao động theo mô hình “Gia sư số Công đoàn” năm 2026 tại Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên và Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Pleiku.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động của 2 doanh nghiệp.

Các học viên được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Bá Bính

Chương trình nhằm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng ứng dụng công nghệ trong công việc, đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cài đặt, khai thác hiệu quả các ứng dụng VNeID, VssID; tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, chương trình còn giới thiệu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và một số kỹ năng số cơ bản phục vụ học tập, lao động, sản xuất.

Bên cạnh lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên điện thoại thông minh; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng các nền tảng số và ứng dụng phục vụ công việc, đời sống hằng ngày.