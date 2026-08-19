Trung Quốc từng bước loại bỏ Windows 10 dành riêng cho cơ quan nhà nước

(GLO)- Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình giảm sử dụng Windows 10 phiên bản dành riêng cho các cơ quan chính phủ, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy thay thế công nghệ nước ngoài bằng các sản phẩm trong nước.

Theo truyền thông Mỹ, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc yêu cầu gỡ bỏ phiên bản Windows 10 tùy biến khỏi máy tính tại một số cơ quan và tổ chức nhà nước.

Phiên bản này do Công ty C&M Information Technologies (CMIT), liên doanh giữa Microsoft và Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC), phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu an ninh của Trung Quốc.

CMIT đi vào hoạt động năm 2016 và sau đó phát triển Windows 10 China Government Edition cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước.

Biểu tượng Microsoft tại tòa nhà ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Microsoft từng cho biết Windows 10 China Government Edition được xây dựng trên nền tảng Windows 10 Enterprise, với một số tính năng không cần thiết đối với người dùng chính phủ được loại bỏ, đồng thời cho phép quản lý dữ liệu chẩn đoán, cập nhật và sử dụng các thuật toán mã hóa riêng.

Theo kế hoạch, CMIT cũng sẽ ngừng sử dụng phần mềm này vào tháng 2-2027, phù hợp với chủ trương giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh vị thế của Microsoft tại thị trường Trung Quốc chịu sức ép ngày càng lớn. Ngày 13-8, Reuters cho biết, Trung Quốc đã thúc đẩy sử dụng phần mềm nội địa từ năm 2017.

Trong 6 hướng dẫn mua sắm hệ thống máy tính của Chính phủ Trung Quốc, được công bố từ tháng 12-2023 đến tháng 5-2026, có đến 5 văn bản không khuyến khích sử dụng Microsoft.

Tài liệu còn lại đề cập đến phiên bản Windows 10 China Government Edition, nhưng yêu cầu áp dụng thêm các biện pháp quản lý.

Cũng theo Reuters, các quy định mua sắm được Bắc Kinh đưa ra từ năm 2017, hướng tới các sản phẩm và dịch vụ được đánh giá là an toàn, đáng tin cậy.

Microsoft cho hay, không hệ điều hành nước ngoài nào, kể cả Windows, được phía Trung Quốc coi là đáp ứng các chính sách này.

Trước thông tin về việc loại bỏ phiên bản Windows 10 tùy biến, người phát ngôn Microsoft cho biết, công ty không ghi nhận sự cố bảo mật ảnh hưởng đến Windows 10 và sản phẩm vẫn nhận các bản cập nhật bảo mật định kỳ.

Microsoft đã chấm dứt hỗ trợ Windows 10 vào năm 2025 sau khi đưa Windows 11 ra thị trường.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc tăng cường sử dụng công nghệ trong nước đối với hoạt động xử lý dữ liệu nhạy cảm, trong đó có lĩnh vực quân sự và các doanh nghiệp nhà nước.

Các doanh nghiệp Trung Quốc như Kylin Software và Tongxin Software Technology đã phát triển hệ điều hành máy tính nhằm cung cấp lựa chọn thay thế Windows.

Bắc Kinh cũng từng yêu cầu các cơ quan chính quyền trung ương thay thế máy tính cá nhân mang thương hiệu nước ngoài.

Điện thoại iPhone của Apple cũng bị hạn chế sử dụng tại một số cơ quan nhạy cảm có liên quan đến nhà nước.