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Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ với hộ gia đình

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Vietnam+, VTV, Bộ Công Thương)

(GLO)- Trước những thông tin về việc áp dụng giá điện theo khung giờ đối với hộ gia đình, Bộ Công Thương khẳng định hiện chưa triển khai cơ chế này. Việc áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có thời điểm thực hiện cụ thể.

Theo ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực và các văn bản liên quan, Bộ đang nghiên cứu phương án áp dụng giá điện theo giờ đối với một số hộ sử dụng điện lớn, đáp ứng điều kiện kỹ thuật, nhằm khuyến khích chuyển dịch nhu cầu sử dụng sang giờ thấp điểm, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện. Đây mới là nội dung nghiên cứu, chưa phải quy định sẽ áp dụng ngay.

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Ảnh: ChatGPT

Bộ Công Thương cũng cho biết: Do đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện giá bán điện nên khung giờ cao điểm mới chưa được áp dụng. Hiện việc tính giờ cao điểm của hệ thống điện vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, gồm hai khung giờ từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ hằng ngày, trừ Chủ nhật.

Đại diện Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không nên hiểu nhầm rằng giá điện sinh hoạt theo giờ sẽ được triển khai trong thời gian tới. Mọi thay đổi, nếu có, sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy ý kiến các bên liên quan và thông báo công khai trước khi áp dụng.

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