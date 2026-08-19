Không muốn mất 6.600 đồng/tháng phí VETC, ePass, chủ xe có thể làm gì?

(GLO)- Từ ngày 1-8-2026, người dùng ví điện tử VETC và Viettel Money liên kết với tài khoản giao thông VETC, ePass bắt đầu phát sinh phí dịch vụ quản lý 6.600 đồng/tháng/ví đối với khách hàng cá nhân, đã bao gồm VAT. Với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, mức phí là 66.000 đồng/tháng.

Khoản tiền này tương đương 79.200 đồng/năm đối với mỗi ví cá nhân. Theo các đơn vị cung cấp dịch vụ, đây là phí quản lý ví điện tử, không phải phí sử dụng đường bộ và không làm tăng số tiền phải trả khi phương tiện qua trạm. Khoản thu nhằm bù đắp chi phí vận hành hạ tầng công nghệ, kết nối và đối soát giao dịch với ngân hàng, bảo mật, hỗ trợ khách hàng và duy trì hệ thống thanh toán 24/7.

Người dùng ví điện tử VETC và Viettel Money liên kết với tài khoản giao thông VETC, ePass bắt đầu phát sinh phí dịch vụ quản lý 6.600 đồng/tháng/ví đối với khách hàng cá nhân. Ảnh internet

Theo đại diện ePass, chủ phương tiện không nhất thiết phải tiếp tục sử dụng ví điện tử đang bị tính phí. Người dùng có thể hủy liên kết ví VETC hoặc Viettel Money với tài khoản giao thông và chuyển sang phương thức thanh toán khác, như tài khoản ngân hàng, dịch vụ trả sau, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế.

Khi hủy liên kết, người dùng sẽ không tiếp tục chịu khoản phí dịch vụ của ví đó; nếu phương thức thanh toán mới có phát sinh phí thì áp dụng theo chính sách của phương thức mới.

Điều này xuất phát từ cơ chế tài khoản giao thông hiện hành. Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện thanh toán. VETC cũng giải thích tài khoản giao thông chủ yếu lưu thông tin về chủ phương tiện và phương tiện; phương tiện thanh toán có thể là ví điện tử, thẻ ngân hàng...

Với người ít sử dụng đường cao tốc hoặc hiếm khi đi qua các trạm thu phí, việc rà soát phương thức thanh toán và cân nhắc hủy liên kết với ví đang thu phí có thể giúp tránh khoản 6.600 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, trước khi thay đổi, chủ xe cần kiểm tra kỹ phương thức thanh toán mới đã được liên kết thành công để bảo đảm việc thanh toán phí đường bộ khi qua trạm không bị gián đoạn.

Đáng chú ý, không nên hiểu rằng có thể hủy tài khoản giao thông để không mất phí. Khoản 6.600 đồng là phí quản lý ví điện tử liên kết, còn tài khoản giao thông vẫn phải được kết nối với một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử.