Không qua trạm BOT, tài khoản ePass không bị thu 6.600 đồng

(GLO)- Từ tháng 8-2026, người dùng ePass liên kết với ví điện tử Viettel Money cần lưu ý khoản phí xử lý giao dịch 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, khoản phí này không áp dụng nếu phương tiện không phát sinh giao dịch qua trạm trong tháng trước.

Theo thông tin từ Viettel Money, từ ngày 1-8-2026, khách hàng cá nhân liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money áp dụng mức phí xử lý giao dịch 6.600 đồng/tháng, đã bao gồm VAT. Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp chịu mức 66.000 đồng/tháng. Khoản phí được thu từ ngày 5 đến ngày 10 hằng tháng.

Phí 6.600 đồng chỉ áp dụng với tài khoản ePass có phát sinh giao dịch xe qua trạm BOT trong tháng liền trước. Ảnh: Phương Vi

Tuy nhiên, đại diện ePass vừa khẳng định không phải mọi tài khoản đều bị thu cố định 6.600 đồng mỗi tháng. Phí chỉ áp dụng với tài khoản ePass có phát sinh giao dịch xe qua trạm BOT trong tháng liền trước. Nếu trong tháng không có lượt xe qua trạm, chủ tài khoản không bị thu khoản phí này.

Đáng chú ý, mức phí được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện liên kết. Như vậy, nếu một tài khoản doanh nghiệp liên kết nhiều xe thì vẫn áp dụng mức phí theo tài khoản.

Theo ePass và Viettel Money, khoản phí nhằm duy trì hạ tầng công nghệ, kết nối, xử lý và đối soát giao dịch, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và hoạt động thanh toán liên tục.

Chủ phương tiện không muốn sử dụng Viettel Money có thể lựa chọn phương thức thanh toán khác được ePass hỗ trợ, tùy điều kiện và biểu phí của từng phương thức.