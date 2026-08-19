Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

(GLO)- Ngày 19-8, tại xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1981-2026) và đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam; ông Huỳnh Kiên - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; ông Phạm Văn Nghi - Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND các xã: Ia Hrung, Ia Grai, Ia Krái, Ia Tôr và Ia Pia cùng nguyên cán bộ lãnh đạo, công nhân viên, người lao động qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai. Ảnh: N.D

Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai là doanh nghiệp sản xuất, chế biến cà phê thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam; nguyên là đơn vị quân đội của Sư đoàn 395 (Quân khu 5) chuyển sang làm nhiệm vụ kinh tế, được thành lập vào ngày 19-2-1981.

Hiện vùng nguyên liệu của Công ty đứng chân trên địa bàn 4 xã: Ia Hrung, Ia Grai, Ia Tôr và Ia Pia. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ.

Song, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty đã từng bước củng cố tổ chức mở rộng quy mô hoạt động tạo vùng sản xuất cà phê bền vững.

Dấu ấn nổi bật trong quá trình đổi mới sản xuất của Công ty là từ năm 2007, khi đơn vị mạnh dạn đầu tư tái canh, trẻ hóa những vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp bằng những giống mới năng suất, chất lượng, được Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đánh giá cao.

Đến nay, Công ty có hơn 400 ha đã tái canh mang lại hiệu quả kinh tế cao trong tổng số hơn 1.000 ha cà phê hiện có.

Vườn cà phê tái canh đạt năng suất cao của Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai. Ảnh: N.D

Trong 3 năm (2024-2026), Công ty duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch giao. Năm 2024, tổng doanh thu đạt 157,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 21,5 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu đạt 195,96 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25,4 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 285 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà "Đại đoàn kết"; xây dựng cơ sở hạ tầng tại vùng nguyên liệu, giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Nghi - Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã biểu dương, chúc mừng những thành tựu đáng tự hào trong 45 năm xây dựng và phát triển của Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai.

Từ đơn vị quân đội chuyển sang làm kinh tế, giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ, Công ty đã biến những vùng đất hoang sơ thành những vườn cà phê xanh tốt; đời sống người lao động ngày càng khấm khá.

Ông Phạm Văn Nghi mong muốn Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai tiếp tục là đơn vị đi đầu trong tái canh, trẻ hóa vườn cây để nâng cao năng suất, chất lượng, quản lý, sử dụng tốt đất đai.

Đồng thời, tiếp tục đào tạo thế hệ kế cận xây dựng vùng nguyên liệu cà phê phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrung Tống Thới Mốc (bìa trái) cùng Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Huỳnh Kiên trao cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai cho tập thể Công ty TNHH MTV cà phê Ia Grai. Ảnh: N.D

Dịp này, Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2025; Bộ Tài chính tặng bằng khen, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động Công đoàn năm 2025.