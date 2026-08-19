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Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Canh Hiển

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(GLO)- Sáng 19-7, tại xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai), Công ty CP Bất động sản TP Group tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Canh Hiển.

Dự án được triển khai trên diện tích 75 ha, tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, có vị trí thuận lợi trên tuyến QL 19C, kết nối với cảng Quy Nhơn, sân bay Phù Cát và các tuyến cao tốc trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và kết nối sản xuất.

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Các đại biểu và chủ đầu tư nhấn nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Canh Hiển. Ảnh: Minh Hoàng

Theo quy hoạch, dự án được định hướng xây dựng theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái, tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất vào đầu tư.

Các hạng mục chính gồm san nền, hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng và bảo vệ môi trường.

Cụm công nghiệp định hướng thu hút các ngành nghề như: chế biến nông - lâm sản, cơ khí, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ và các ngành nghề ít gây ô nhiễm môi trường.

Dự án dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật vào tháng 1-2028. Khi đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Canh Hiển sẽ góp phần hình thành không gian sản xuất công nghiệp tập trung; tạo việc làm, mở rộng cơ hội sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương.

Dịp này, chủ đầu tư đã trao tặng 50 triệu đồng đóng góp vào quỹ Khuyến học xã Canh Vinh; đồng thời, trao tặng hoa và quà cho lực lượng công an xã Canh Vinh nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026).

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