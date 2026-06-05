Gia Lai phát động Tháng cao điểm hành động vì môi trường

(GLO)- Sáng 5-6, tại xã Đề Gi, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) với chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”.

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân xã Đề Gi.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Hồng Thương

Ngày 5-6 là Ngày Môi trường thế giới - sự kiện môi trường quốc tế lớn nhất hành tinh do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động từ năm 1972 và sau đó được triển khai thường niên nhằm kêu gọi toàn thể nhân loại cùng hành động vì một hành tinh xanh, an toàn và phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới đã trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 2026 nhấn mạnh thông điệp hành động vì khí hậu không chỉ là giảm phát thải khí nhà kính mà còn là thay đổi mô hình phát triển, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và xây dựng lối sống hài hòa với thiên nhiên. Qua đó, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, tại địa bàn tỉnh, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, hạn hán cục bộ, mưa lớn bất thường, sạt lở bờ sông, bờ biển và suy giảm nguồn nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy phát triển theo hướng xanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sản xuất xanh, phát triển nông nghiệp bền vững và tăng cường bảo vệ rừng.

Cùng với đó, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả các mô hình phân loại chất thải tại nguồn, sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của toàn xã hội về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trọng tâm là tăng cường phân loại rác tại nguồn; đẩy mạnh thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải; tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng xanh, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần; khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, phương tiện và nhiên liệu sạch, trong đó tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học E10 nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Quỹ Bảo vệ Môi trường tặng xã Đề Gi 100 cây bàng Đài Loan để trồng tại các khu vực công cộng. Ảnh Hồng Thương

Cùng với đó, đẩy mạnh trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước, môi trường biển và khu vực ven biển; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, nông nghiệp xanh, du lịch xanh, các mô hình sinh kế bền vững; tăng cường bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý môi trường, giám sát phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và kiểm soát chặt chẽ khí thải.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng đề nghị chính quyền cấp xã xem công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phát huy trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong triển khai các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường nhằm biến các hoạt động hưởng ứng thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đời sống hằng ngày.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Đề Gi tổ chức gian hàng "Đổi rác lấy quà". Ảnh Hồng Thương

Ngay sau buổi lễ phát động, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Đề Gi tổ chức gian hàng “Đổi rác thải lấy quà” nhằm nâng cao ý thức phân loại, thu gom và xử lý rác thải cho người dân tại địa bàn.

Dịp này, Quỹ Bảo vệ Môi trường đã tặng UBND xã Đề Gi 100 cây bàng Đài Loan để trồng tại các khu vực công cộng nhằm góp phần cải thiện cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

UBND xã Đề Gi cũng huy động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh tại các khu vực công cộng và một số tuyến đường trên địa bàn.