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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành theo mô hình chính quyền đô thị

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 xã, phường thuộc khu vực Pleiku (cũ) vào chiều 20-6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương nâng cao năng lực quản lý, điều hành theo mô hình chính quyền đô thị.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và các xã, phường: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất, Biển Hồ, Gào.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng đã báo cáo các nội dung về công tác Quy hoạch đô thị và triển khai thực hiện quy hoạch tại khu vực đô thị Pleiku (cũ).

Theo đó, quy hoạch được xây dựng trên cơ sở kế thừa các định hướng trước đây; đồng thời bổ sung các động lực tăng trưởng mới với tầm nhìn dài hạn, hướng đến xây dựng đô thị xanh, sinh thái, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo định hướng, đô thị Pleiku mở rộng là hạt nhân của trục, giữ vai trò trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, sân bay và phân phối hàng hóa.

Sân bay Pleiku tạo lợi thế quan trọng trong kết nối cao nguyên với các trung tâm lớn trong nước, hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại và logistics hàng không ở quy mô phù hợp.

Khi kết hợp với cao tốc phía Tây và đường sắt phía Tây trong tương lai, Pleiku có điều kiện trở thành đầu mối giao thông - logistics - dịch vụ của khu vực Bắc Tây Nguyên và hành lang Đông Dương.

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Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Các địa phương cơ bản thống nhất với định hướng Quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng; trao đổi, thảo luận về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, phường Pleiku đề xuất nghiên cứu phương án phân luồng giao thông nội đô, định hướng di dời Khu công nghiệp Trà Đa ra khỏi vùng lõi đô thị trong dài hạn và đẩy nhanh thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện.

Phường Hội Phú kiến nghị sớm hoàn thiện thủ tục quy hoạch, đầu tư Cụm công nghiệp Hội Phú và Cảng cạn (ICD) Hội Phú, đưa các dự án này vào danh mục công trình trọng điểm của tỉnh để hình thành trung tâm logistics khu vực.

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Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Phạm Thế Tâm tham gia ý kiến. Ảnh: P.D

Phường Thống Nhất đề nghị đẩy nhanh việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Pleiku. Đối với dự án Trung tâm thương mại, siêu thị MM Mega Market tại đường Phạm Văn Đồng, UBND phường đề nghị ưu tiên quy hoạch chức năng thương mại - dịch vụ cho khu đất 1,4 ha (731C-735 Phạm Văn Đồng) nhằm thu hút đầu tư, đồng thời đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch tại khu vực này. Về mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh, phường đề xuất 2 phương án nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của nhà trường.

Xã Biển Hồ kiến nghị sớm phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya và phương án khai thác cảnh quan vùng chè Biển Hồ gắn với phát triển du lịch. Xã Gào đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống điện chiếu sáng và nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất…

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Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gào Nguyễn Hữu Sung tham gia ý kiến đối với các nội dung quy hoạch. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các xã, phường tăng cường quản lý trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép; tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất và dư địa phát triển.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường phối hợp trong quy hoạch và phát triển đô thị, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, tránh tình trạng phát triển cục bộ, manh mún.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp trong quy hoạch và phát triển đô thị. Ảnh: P.D

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Các địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý nhằm bảo đảm quy hoạch có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương nâng cao năng lực quản lý, điều hành theo mô hình chính quyền đô thị, phát huy vai trò, trách nhiệm như một cấp tỉnh thu gọn; rà soát toàn bộ nhiệm vụ, đầu việc thuộc thẩm quyền quản lý, chủ động đề xuất các đề án phát triển thương mại, dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với các dự án đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát, thống kê cụ thể những khó khăn, vướng mắc và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đó, đề xuất danh mục các dự án cấp bách để triển khai ngay sau mùa mưa; rà soát các dự án cần điều chỉnh tổng thể nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Việc thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đối với các dự án còn tồn tại, vướng mắc kéo dài, trách nhiệm lớn nhất thuộc về các địa phương.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.D

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành; phát huy trách nhiệm, sự tâm huyết đối với địa phương và sự phát triển chung của tỉnh.

Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, thực hiện tốt vai trò kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy Đảng, HĐND, UBND và MTTQ với nhân dân.

Về phát triển đô thị, đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Không được để Pleiku "ngủ đông" mà phải luôn nhộn nhịp, sôi động và phát triển. Đặc biệt, công tác quy hoạch đô thị phải được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và không gian sống.

Mục tiêu là xây dựng khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại, xanh, đẹp, có bản sắc riêng, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách. Các địa phương phải tăng cường quản lý cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm, tạo chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực; đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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