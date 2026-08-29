Sinh viên điện hạt nhân được miễn ký túc xá, giáo trình

(GLO)- Sinh viên cao đẳng, đại học các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân đáp ứng điều kiện được miễn học phí, ở ký túc xá miễn phí, cấp sinh hoạt phí hằng tháng và cung cấp miễn phí giáo trình chuyên ngành.

Từ ngày 28-8-2026, Thông tư số 99/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính, mức chi cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân chính thức có hiệu lực.

Thông tư nhằm cụ thể hóa các chính sách ưu đãi tại Nghị định số 176/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 7-7-2026.

Sinh viên các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân đáp ứng điều kiện được miễn học phí, ở ký túc xá miễn phí, cấp sinh hoạt phí hằng tháng và cung cấp miễn phí giáo trình chuyên ngành. Ảnh: VGP

Theo Nghị định 176, sinh viên trình độ cao đẳng, đại học các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân học trong nước, có cam kết về làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi.

Cụ thể, sinh viên được miễn học phí; ở ký túc xá miễn phí; cấp sinh hoạt phí hằng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở. Sinh hoạt phí được cấp theo số tháng thực tế học tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng trong 1 năm học.

Ngoài ra, sinh viên được cấp học bổng khuyến khích căn cứ kết quả học tập. Mức học bổng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở đối với sinh viên xếp loại khá; 2 lần đối với loại giỏi và 2,5 lần đối với loại xuất sắc. Việc xét học bổng được thực hiện theo học kỳ, mỗi năm học xét 2 lần.

Một chính sách đáng chú ý khác là sinh viên được cung cấp miễn phí giáo trình đào tạo chuyên ngành điện hạt nhân. Sinh viên năm cuối đạt học lực giỏi trở lên còn được ưu tiên cử đi thực tập ngắn hạn trong nước và nước ngoài; sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân theo cam kết.

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành điện hạt nhân, chính sách hỗ trợ cũng ở mức cao. Nhóm này được miễn học phí, ở ký túc xá miễn phí và được cung cấp miễn phí giáo trình, sách chuyên khảo chuyên ngành.

Sinh hoạt phí hằng tháng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở đối với học viên cao học và 5 lần mức lương cơ sở đối với nghiên cứu sinh, cấp đủ 12 tháng trong năm.

Các chính sách trên nằm trong định hướng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035. Thông tư số 99/2026/TT-BTC quy định cụ thể chế độ tài chính, nội dung và mức chi để triển khai các chính sách ưu đãi này.