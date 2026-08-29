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Chuẩn bị năm học mới: Khoản nào nên mua, khoản nào có thể tiết kiệm?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang cận kề, nhiều gia đình bắt đầu mua sắm sách vở, đồng phục và đồ dùng học tập cho con. Tuy nhiên, không phải khoản nào cũng cần mua mới hoặc sắm thật nhiều.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027, học sinh cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá sách từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với năm học trước.

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Phụ huynh sắm sửa sách giáo khoa, chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Thu Tâm/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sách giáo khoa là khoản cần ưu tiên. Phụ huynh nên căn cứ đúng danh mục sách nhà trường hướng dẫn để mua đủ những cuốn phục vụ chương trình học, tránh mua nhầm hoặc mua dư. Với những học sinh có thể sử dụng lại sách còn tốt từ anh chị, gia đình có thể cân nhắc tận dụng nếu phù hợp.

Sách tham khảo, đồ dùng bổ trợ và các sản phẩm học tập ngoài danh mục cần cân nhắc. Phụ huynh không nhất thiết mua theo tâm lý “càng nhiều càng tốt”, mà nên chờ hướng dẫn cụ thể của giáo viên và nhu cầu thực tế của học sinh.

Với vở viết, bút, thước, hộp bút, ba lô và các đồ dùng học tập thông thường, nên kiểm tra lại những vật dụng còn sử dụng tốt từ năm học trước. Những món vẫn đáp ứng nhu cầu có thể tiếp tục sử dụng, qua đó giảm chi phí đầu năm học.

Đồng phục, giày dép cũng có thể áp dụng nguyên tắc tương tự: ưu tiên những món thực sự cần thiết, còn sử dụng tốt thì không nhất thiết phải thay mới toàn bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện cũng yêu cầu các địa phương tập trung chuẩn bị năm học mới, bảo đảm đủ giáo viên, cơ sở vật chất, trường lớp và sách giáo khoa; đồng thời chú trọng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tránh để các em thiếu điều kiện học tập.

Đặc biệt, vấn đề lạm thu đầu năm học tiếp tục được ngành Giáo dục quan tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cần tăng cường công khai, minh bạch các khoản thu và khắc phục tình trạng lạm thu.

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