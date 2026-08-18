Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Ðổi mới từ những vấn đề của lớp học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 1-8 vừa qua, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã công nhận 507 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở, 33 sáng kiến được đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh năm 2026.

Trong đó, nhiều sáng kiến xuất phát từ những vấn đề cụ thể trong dạy học, tập trung đổi mới phương pháp, tăng trải nghiệm, ứng dụng công nghệ và phát triển năng lực học sinh.

Từ thay đổi 1 giờ học

Từ thực tế các bài thực hành Vật lý còn mất nhiều thời gian đo, ghi chép và xử lý số liệu thủ công, thầy Trần Quốc Quân (Trường THPT Tây Sơn, xã Tây Sơn) và thầy Đặng Quang Hiển (Trường THPT số 1 An Nhơn, phường Bình Định) đã chế tạo bộ thí nghiệm cơ học thông minh kết hợp nền tảng IoT lab.vatli365.vn. Đây là 1 trong 33 sáng kiến được đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh năm 2026.

Thầy Hiển cho biết, hệ thống sử dụng cảm biến và vi điều khiển ESP32 để thu nhận, truyền dữ liệu qua wifi và hiển thị kết quả theo thời gian thực. Học sinh vẫn trực tiếp xử lý số liệu, phân tích đồ thị và đối chiếu kết quả, qua đó rèn tư duy thực nghiệm.

Qua 172 lượt thực hành, độ chính xác của nhiều phép đo được cải thiện, thời gian xử lý số liệu giảm khoảng 20-30 phút mỗi tiết. Kết quả khảo sát cho thấy, 94% học sinh tham gia thực nghiệm cho rằng hệ thống giúp hiểu sâu hơn bản chất vật lý. Với chi phí chế tạo chưa đến 900 nghìn đồng/bộ, thiết bị có khả năng triển khai ở các trường có điều kiện tương đương.

Trong khi đó, ở môn Tiếng Anh, thầy Nguyễn Thành Nhựt, Tổ trưởng Tổ chuyên môn Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ) chọn mô hình lớp học đảo ngược để tăng khả năng tự học của học sinh.

Với sáng kiến “Sử dụng kỹ thuật Flipped Classroom trên nền tảng K12Online nhằm nâng cao kết quả học tập các cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh Unit 1-4 cho học sinh lớp 10 tại Trường THCS và THPT Y Đôn”, thầy Nhựt đưa một phần nội dung lên K12Online để học sinh tìm hiểu trước.

Khi đến lớp, các em dành nhiều thời gian hơn để luyện tập, trao đổi và giải quyết những nội dung còn vướng mắc. Qua đó, giáo viên từng bước rèn cho học sinh thói quen chuẩn bị bài và tự học.

lop-hoc-3.jpg
Cô Trần Thị Nghĩa Bình và cô Nguyễn Thị Mỹ Dung (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, xã Ia Grai) đưa văn hóa bản địa vào hoạt động trải nghiệm - STEM, giúp học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống. Ảnh: NVCC

Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (xã Ia Grai), 2 cô giáo Trần Thị Nghĩa Bình và Nguyễn Thị Mỹ Dung lại đưa văn hóa bản địa vào hoạt động trải nghiệm - STEM. 2 cô tổ chức cho học sinh chế tác mô hình nhà sàn khi học chủ đề “Văn hóa dân gian tỉnh Gia Lai trong phát triển KT-XH địa phương”.

Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ học sinh hứng thú với bài học tăng, các em hiểu rõ vai trò của văn hóa địa phương trong phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Gia Lai.

Theo cô Dung, khi tự tay làm ra sản phẩm, học sinh hiểu rõ hơn giá trị văn hóa truyền thống, từ đó thêm yêu quê hương và có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa.

Công nghệ giải những bài toán cụ thể

Nếu ở những sáng kiến trên, sự đổi mới thể hiện qua cách tổ chức hoạt động học tập thì ở một số trường, giáo viên lại khai thác công nghệ để giải quyết những khó khăn rất cụ thể trong thực hành và công việc chuyên môn.

lop-hoc-2.jpg
Cô Nguyễn Thị Thu Thảo hướng dẫn nhóm học sinh Trường THPT Ngô Lê Tân (xã Cát Tiến) thực hiện sáng kiến “Ứng dụng quy trình Thiết kế AI - Mô phỏng ảo - Lắp ráp mạch thực tế nhằm nâng cao hiệu quả thực hành Kỹ thuật điện tử”. Ảnh: NVCC

Tại Trường THPT Ngô Lê Tân (xã Cát Tiến), cô Nguyễn Thị Thu Thảo nhận thấy nhiều học sinh còn “ngại sai” trong các tiết thực hành Kỹ thuật điện tử. Các em lúng túng khi chuyển từ sơ đồ nguyên lý sang lắp ráp mạch thực tế, trong khi linh kiện có hạn và dễ hư hỏng nếu đấu nối sai.

Từ thực tế đó, cô Thảo xây dựng quy trình “Ảo trước - Thật sau” trong sáng kiến “Ứng dụng quy trình Thiết kế AI - Mô phỏng ảo - Lắp ráp mạch thực tế nhằm nâng cao hiệu quả thực hành Kỹ thuật điện tử cho học sinh lớp 12 tại Trường THPT Ngô Lê Tân”. Học sinh sử dụng AI hỗ trợ tra cứu thông số, thiết kế sơ đồ, mô phỏng và chạy thử trước khi lắp ráp bằng linh kiện thật.

Cô Thảo bày tỏ: Điểm quan trọng của quy trình này là tạo cho học sinh một môi trường an toàn để thử nghiệm, phát hiện và sửa lỗi trước khi thực hành trên mạch thật. Sau khi áp dụng trong năm học 2025-2026, các em tự tin hơn khi thực hành. Đây cũng là cách giảm áp lực về thiết bị thực hành.

Trong khi đó, thầy Đặng Thành Trung - giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoài Ân (xã Hoài Ân) lại chọn 1 khâu trong công việc chuyên môn để đổi mới.

Từ thực tế xử lý đề kiểm tra còn mất nhiều thời gian, thầy xây dựng sáng kiến “Ứng dụng kỹ thuật can thiệp Office Open XML xây dựng phần mềm TK_Mix hỗ trợ kiểm định chất lượng và trộn đề trắc nghiệm”.

Phần mềm giúp giáo viên giảm các thao tác kỹ thuật trong quá trình xây dựng, kiểm tra và trộn đề. Sáng kiến được công nhận cấp cơ sở và đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, hướng tới đa lĩnh vực

Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, hướng tới đa lĩnh vực

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 3-8, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) công bố quyết định thành lập 4 trường trực thuộc. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới mô hình tổ chức, hướng tới phát triển thành đại học đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- AI tạo sinh đang làm thay đổi cách học và kiểm tra ở bậc đại học. Trước nguy cơ sinh viên lạm dụng công nghệ để gian lận, nhiều chuyên gia cho rằng, giải pháp không nằm ở việc quay lại hoàn toàn với các kỳ thi viết, mà là đổi mới phương thức đánh giá để đo đúng năng lực người học.

Nên ban hành quy định quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Nên ban hành quy định quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành quy định tạm thời về quản lý việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi. Thông tin này nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, cho rằng cần nhân rộng cách làm này trên phạm vi toàn quốc.

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Trên công trường xây dựng 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại khu vực biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” với nhiều giải pháp nhằm trang bị kỹ năng số cho học sinh; xây dựng mạng lưới hỗ trợ để các em học tập, giao tiếp, phát triển an toàn trong môi trường số.

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Đạt giải nhất tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 là ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, tinh thần không ngừng nỗ lực cùng tấm lòng tận tụy của cô giáo Trần Thị Mỹ Long (SN 1980, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn).

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

Video

(GLO)- Trong buổi học quy chế thi chiều 10-6, một nữ sinh đã có màn "xin vía" đầy dễ thương khi mong muốn bắt tay các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn. Đằng sau khoảnh khắc ấy là quyết tâm thi tốt để thực hiện ước mơ trở thành chiến sĩ công an. 

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

null