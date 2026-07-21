Gia Lai bố trí hơn 239 tỷ đồng triển khai giáo dục STEM năm 2026

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND về việc triển khai giáo dục STEM trong các trường phổ thông năm 2026.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu 100% học sinh phổ thông trên địa bàn được tiếp cận giáo dục STEM thông qua các bài dạy và hoạt động thực hành cụ thể trong chương trình chính khóa. Phấn đấu 5% học sinh phổ thông được tiếp cận giáo dục STEM theo hướng công nghệ (STEM Robotics, STEM AI, STEM IoT, STEM Biotechnology) thông qua hoạt động của các câu lạc bộ STEM trong trường học.

Năm 2026 phấn đấu 100% học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh được tiếp cận giáo dục STEM thông qua các bài học và hoạt động thực hành trong chương trình chính khóa. Ảnh: Hồ Điểm

Để bảo đảm nguồn nhân lực triển khai, tỉnh sẽ tổ chức bồi dưỡng 2.460 lượt giáo viên (khu vực phía Tây tỉnh), kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đội ngũ này tiếp tục hỗ trợ, tập huấn cho hơn 10.000 giáo viên các môn học liên quan, góp phần triển khai đồng bộ hoạt động giáo dục STEM tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Song song với công tác đào tạo, tỉnh đầu tư bổ sung trang thiết bị dạy học STEM theo lộ trình, ưu tiên các trường có điều kiện phù hợp để xây dựng phòng STEM-Lab và phát triển các câu lạc bộ STEM hướng nghiệp. Hoạt động nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo, các cuộc thi khoa học kỹ thuật và xây dựng kho học liệu số dùng chung cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ giáo viên, học sinh trong quá trình dạy và học.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 239 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.