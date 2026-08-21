Chuẩn bị cho năm đầu thí điểm chương trình mầm non mới

(GLO)- Năm học 2026-2027, Gia Lai có 15 cơ sở giáo dục mầm non thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới. Ngành giáo dục và các trường đang tập trung hoàn thiện các điều kiện để chương trình được triển khai phù hợp, hiệu quả ngay từ đầu năm học.

Thay đổi cách tổ chức giáo dục

Trước khi Chương trình giáo dục mầm non mới được đưa vào thí điểm trong năm học 2026-2027, công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ đã được triển khai từ cấp bộ đến địa phương.

Từ ngày 20 đến 22-7, Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn trực tiếp tại TP. Cần Thơ hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm. Đồng thời, cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở được lựa chọn thí điểm tham gia tập huấn theo hình thức trực tuyến.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 21-8, Sở GD&ĐT tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, tập trung hướng dẫn vận dụng chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở.

Cô Võ Thị Ngọc Nữ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bồng Sơn (phường Bồng Sơn) cho biết: Qua tập huấn, 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được tiếp cận những nội dung của chương trình.

Trong đợt tập huấn của Sở GD&ĐT từ ngày 19 đến 21-8, trường tiếp tục cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia để cập nhật, thống nhất cách triển khai. Năm học này, nhà trường dự kiến thực hiện chương trình tại 15 lớp với 430 trẻ.

Theo cô Nữ, một trong những điểm đáng chú ý của chương trình mới là chú trọng nhiều hơn đến việc trẻ học được gì, làm được gì. Điều đó đòi hỏi giáo viên không chỉ quan tâm mình đã tổ chức những nội dung nào mà phải quan sát quá trình tham gia của trẻ, tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm, tương tác và thể hiện khả năng.

Trường Mầm non Hoa Sen (phường Ayun Pa) tổ chức tập huấn cho giáo viên. Ảnh: ĐVCC

Chương trình chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ trên nền tảng tình cảm - xã hội; tiếp tục lấy trẻ làm trung tâm, tôn trọng sự khác biệt và tạo thêm cơ hội để trẻ học thông qua vui chơi, trải nghiệm.

Đồng thời, tính mở và linh hoạt được tăng cường, tạo điều kiện để cơ sở giáo dục và giáo viên chủ động hơn trong phát triển chương trình nhà trường, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung và cách tổ chức hoạt động phù hợp với trẻ.

Thay vì thực hiện một kế hoạch theo khuôn mẫu, giáo viên cần quan sát nhu cầu, hứng thú, khả năng của trẻ để lựa chọn và điều chỉnh cách tổ chức phù hợp.

Cô Lê Thị Hồng Tâm - giáo viên Trường Mầm non Bồng Sơn - chia sẻ: Giáo viên sẽ quan sát, gợi mở, tạo cơ hội để trẻ tự lựa chọn, trải nghiệm và tìm cách giải quyết vấn đề, thay vì hướng dẫn trẻ thực hiện theo. Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch giảng dạy, chúng tôi cũng phải linh hoạt hơn, dựa vào khả năng, nhu cầu và hứng thú của trẻ.

Sẵn sàng các điều kiện thí điểm

15 cơ sở được lựa chọn thí điểm có sự phân bố từ đô thị đến nông thôn, miền núi với điều kiện tổ chức giáo dục khác nhau. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu chung, các cơ sở chủ động lựa chọn cách triển khai phù hợp với thực tế.

Cô Trần Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Pleiku) cho biết: Từ ngày 3 đến 5-8, trường tổ chức tập huấn cho 43 cán bộ, giáo viên với 6 chuyên đề, từ những nội dung cốt lõi, phát triển chương trình giáo dục nhà trường đến tổ chức hoạt động, chăm sóc, bảo đảm an toàn và giáo dục hòa nhập. Sau tập huấn, giáo viên tiếp tục cụ thể hóa những nội dung đã tiếp cận vào kế hoạch giáo dục của từng nhóm, lớp.

Cùng với chuẩn bị chuyên môn, các trường đang rà soát môi trường giáo dục, đồ dùng, thiết bị, học liệu. Tại Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), giáo viên đang sắp xếp lớp học, chuẩn bị các góc hoạt động, không gian vui chơi, trải nghiệm để đón trẻ trong năm học mới.

Cô trò Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) trong một buổi học. Ảnh: H.Đ

Tại Trường Mầm non Hoa Sen (phường Ayun Pa), công tác chuẩn bị cũng đã được triển khai. Cô Nguyễn Thị Trang - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: Điểm thuận lợi của chương trình mới là tính mở, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, cách tổ chức hoạt động phù hợp với đặc điểm của trẻ và điều kiện thực tế. Sau tập huấn, nhà trường đang rà soát kế hoạch, môi trường giáo dục để sẵn sàng triển khai trong năm học mới.

Theo Sở GD&ĐT, 15 cơ sở tham gia thí điểm hiện có 43 cán bộ quản lý và 325 giáo viên, nhu cầu bổ sung thêm 1 cán bộ quản lý và 89 giáo viên. Các trường có 185 phòng học, trong đó dự kiến sửa chữa, sơn mới 28 phòng; cần bổ sung 185 bộ thiết bị tối thiểu và 27 bộ đồ chơi ngoài trời. Tổng kinh phí dự kiến hơn 16,1 tỷ đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, quá trình thí điểm phải gắn với bảo đảm đội ngũ, cơ sở vật chất và hỗ trợ chuyên môn. Tại Gia Lai, ngành giáo dục sẽ kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và đánh giá định kỳ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, làm cơ sở đánh giá tính phù hợp, khả thi của chương trình.