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Phường Pleiku trao 85 suất học bổng, tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Sáng 26-8, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), chương trình “Tiếp sức đến trường - Hành trang cho em” đã trao 85 suất hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 47 triệu đồng.

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ, Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Pleiku phối hợp thực hiện.

Các phần quà gồm: tiền mặt, quần áo, cặp sách, tập vở và dụng cụ học tập, nhằm hỗ trợ học sinh có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

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Đại diện các đơn vị trao quà, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong đó, Hội Chữ thập đỏ trao 10 suất gồm quần áo, tiền mặt và cặp sách; Công đoàn trao 40 suất, mỗi suất gồm cặp, vở và dụng cụ học tập; Hội Nông dân trao 10 suất gồm vở và cặp; Đoàn Thanh niên trao 10 suất, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt; Hội Liên hiệp Phụ nữ trao 15 suất, mỗi suất gồm 20 quyển vở và 300.000 đồng.

Mỗi phần quà là 1 sự sẻ chia, lời động viên gửi đến các em trước thềm năm học mới, góp phần giúp các em giảm bớt khó khăn và thêm tự tin trên hành trình đến trường.

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