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Lữ đoàn Công binh 7 phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 14-7, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm và giai đoạn 2026-2030.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 7 đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung trọng tâm của phong trào thi đua; nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với các phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" và "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030".

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Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn Công binh 7 ký kết giao ước thi đua. Ảnh: ĐVCC

Phong trào nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng-Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các cuộc vận động, phong trào thi đua của Quân đội và Quân đoàn.

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Lữ đoàn Công binh 7 phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2026-2030. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nội dung phong trào thi đua.

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