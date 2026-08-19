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Trung đoàn 739 tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2

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(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 26-8.

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Ảnh minh họa: BQK7

Cụ thể, Trung đoàn 739 sẽ tổ chức bắn đạn thật bài 1 bằng súng cối 60 mm; độ cao đường đạn 580 m, cự ly bắn 700 m; mục tiêu bắn là mục tiêu mặt đất. Phạm vi khu vực thao trường được xác định: phía Bắc - Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp; phía Nam - Đông Nam giáp xã Bình An; phía Tây - Tây Nam giáp xã Bình Phú.

Để bảo đảm an toàn, Trung đoàn 739 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ và người dân biết, không đi lại, lao động sản xuất tại khu vực thao trường bắn trong thời gian nêu trên.

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