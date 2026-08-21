(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường và đơn vị trực thuộc thông tin đến học sinh về cuộc thi tiếng Anh IOE trực tuyến năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi. Qua đó tạo thêm môi trường để học sinh rèn luyện, thực hành tiếng Anh thường xuyên, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, đồng thời phát huy tinh thần tự học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập; từng bước thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Gia Lai triển khai cuộc thi tiếng Anh IOE trực tuyến năm học 2026-2027. Ảnh: Hồ Điểm

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, cuộc thi tiếng Anh IOE trực tuyến năm học 2026-2027 dành cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc. Hệ thống gồm 35 vòng tự luyện được mở hằng tuần, tương ứng với 35 tuần học và 4 kỳ thi chính thức gồm: cấp trường, cấp xã/phường/đặc khu, cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cấp quốc gia.

Hệ thống chính thức khởi động từ ngày 15-8-2026 để học sinh truy cập, cập nhật thông tin và tham gia vòng tự luyện số 1.

Kỳ thi cấp trường dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28-11-2026; cấp xã/phường/đặc khu từ ngày 7 đến 9-1-2027; cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 4 đến 6-3-2027. Kỳ thi cấp quốc gia dành cho học sinh từ khối 3 đến khối 11 dự kiến tổ chức trong 2 ngày (1 và 2-4-2027).