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Gia Lai: Diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 25-10, Đại đội Trinh sát cơ giới 1 (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và xử trí các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

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Chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1 thực hành đu dây tiếp cận mục tiêu trong diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin. Ảnh: Anh Tuấn

Theo tình huống giả định, một nhóm đối tượng có vũ trang chiếm giữ mục tiêu, khống chế con tin, gây mất an ninh, trật tự. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện; tổ chức trinh sát, nắm tình hình, xác định phương án tiếp cận và giải cứu con tin.

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Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1 thực hành khống chế đối tượng có vũ trang trong tình huống diễn tập giải cứu con tin. Ảnh: Anh Tuấn

Với tinh thần khẩn trương, quyết đoán, các tổ chiến đấu cơ động tiếp cận mục tiêu, phối hợp thực hành các động tác đột nhập, khống chế đối tượng, giải cứu con tin và làm chủ tình huống. Trong quá trình diễn tập, cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng nguyên tắc chiến thuật, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, phát huy khả năng cơ động và xử trí linh hoạt trước các tình huống đặt ra.

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Tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin. Ảnh: Anh Tuấn

Thông qua diễn tập, đơn vị kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực thực hành chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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