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Phụ nữ lực lượng vũ trang Gia Lai “Vững bước quân hành - Giữ lửa hạnh phúc”

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ANH TUẤN
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(GLO)- Chiều 19-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm “Vững bước quân hành - Giữ lửa hạnh phúc” và gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). 

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, dự và chủ trì chương trình.

Trong không khí ấm áp, thân tình, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng chia sẻ những câu chuyện về công việc, gia đình và nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, vun đắp tổ ấm.

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Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà hội viên phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn

Với ba chủ đề “Mềm mại giữa bước quân hành”, “Yêu thương trở thành hành động” và “Điểm tựa yêu thương”, đại diện phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Ban CHQS cấp xã mang đến những góc nhìn chân thực về vai trò, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của phụ nữ trong môi trường quân đội.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Võ Tấn Tài ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, sở trường, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

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Hội viên phụ nữ chia sẻ tại tọa đàm “Vững bước quân hành - Giữ lửa hạnh phúc” do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức. Ảnh: Anh Tuấn

Đồng thời, mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục vun đắp gia đình hạnh phúc, tạo điểm tựa vững chắc để yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà, gửi lời chúc mừng đến cán bộ, hội viên phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

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